'Puma' Carranza sorprende con peculiar saludo en el aniversario de Universitario: "Siempre le ganamos a los ***"

El exfutbolista José Luis "El Puma" Carranza volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un ampay, sino por el particular mensaje que brindó durante la celebración de los 101 años de Universitario de Deportes, club del que es ídolo y referente. Su saludo, emitido en televisión nacional, incluyó una indirecta a su eterno rival, Alianza Lima, y no tardó en viralizarse.

El mensaje que encendió las redes

Durante la más reciente edición de 'Mande Quién Mande', Carranza fue invitado a participar en la secuencia "Galería de Galanes". En medio de la dinámica, los conductores recordaron que Universitario estaba de aniversario, por lo que María Pía Copello se acercó para que el exvolante dedicara unas palabras a los hinchas cremas.

El "Puma" tomó el micrófono y, fiel a su estilo, soltó una frase que encendió a la afición merengue y generó controversia en redes. "Hoy estamos de aniversario, 101 años. Un saludo a todos los dirigentes, a todos los comandos técnicos, mis compañeros futbolistas, los empleados y a todos. Cada día soy feliz porque siempre le ganamos a los cagones", declaró entre risas, causando sorpresa en el set.

En cuestión de horas, el clip se difundió masivamente en plataformas digitales. Los hinchas cremas celebraron el comentario como una broma característica del exjugador, mientras que los simpatizantes blanquiazules expresaron su molestia y criticaron el tono de la declaración.

Reciente aparición con "La Gordibuena"

El saludo no es la única razón por la que el "Puma" Carranza ha estado en los titulares. Hace unos días, fue captado junto a Alexandra Díaz, más conocida como "La Gordibuena", durante un concierto y posteriormente en un local de salsa. Según las imágenes emitidas por Magaly TV, La Firme, ambos permanecieron en el lugar hasta las seis de la mañana, compartiendo momentos que llamaron la atención de las cámaras.

Alexandra Díaz, de 21 años, se hizo conocida tras denunciar por violencia al exfutbolista Roberto Guizasola. Su sorpresiva cercanía con Carranza provocó comentarios en redes y en la televisión. Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para lanzar una observación sarcástica:

"Parece su papá, o hasta su abuelito", dijo entre risas, agregando que "esa dupla no se la esperaba nadie".

José Luis "El Puma" Carranza confirmó una vez más que conserva la capacidad de convertirse en tendencia: su saludo mordaz por el aniversario de Universitario se transformó en un fenómeno viral, mientras que su presencia junto a "La Gordibuena" reavivó la curiosidad de la prensa.