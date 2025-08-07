Pamela López negó 'piquitos' con Renzo Spraggon y anuncia medidas legales: "Esto va para otro ámbito"

Pamela López, expareja de Christian Cueva, decidió poner fin a su silencio luego de que Renzo Spraggon asegurara en el programa de Magaly Medina que ambos se dieron "piquitos" en una discoteca. La trujillana negó rotundamente la versión del argentino y advirtió que llevará el caso al ámbito legal.

Pamela López niega beso con Renzo Spraggon

En la más reciente edición de Magaly TV: La Firme, se reveló un chat entre la producción del programa y Pamela López. En esa conversación, la influencer rechazó lo contado por Spraggon y dejó claro que no planea seguir hablando del tema públicamente.

"Entiendo tu chamba, pero creo que esto ya va para otro ámbito. Solo puedo decir que toda la historia que contó en tu programa no es verdad, es falso. En todo caso comunícate con la doctora Sasieta", se lee en el mensaje.

Además, Pamela también insinuó que las declaraciones del argentino tendrían como objetivo conseguir notoriedad en los medios.

"Es que eso es precisamente lo que están buscando y no lo haré. Solo puedo decirte que su historia está mal contada, hay mucha imaginación y ansias por estar en vigencia. Conmigo no funcionará. Tengo varios frentes con los que tengo que seguir lidiando", afirmó.

La polémica surgió luego de que Macarena Gastaldo afirmara que Pamela López habría engañado a Paul Michael con Renzo Spraggon. Ante esas declaraciones, el argentino aclaró que no se trató de un solo beso, sino de "tres medios picos" mientras el cantante se ausentaba para ir al baño.

La situación encendió las redes sociales. El programa Todo se filtra recopiló algunos comentarios de usuarios que cuestionaron a la ex de Cueva

"jajaja su mánager Carla se presta pa' la **, no es ninguna santa, tremenda jugadoraza", "Ahí están las que dicen llamar 'señoras', esas son las peores tremendas calentonas", "Ya me imagino cómo adornó a Cueva, si al pobre Paul le saca la vuelta en su cara, Cueva que se iba al extranjero, ni me imagino", "Yo no me creo digna, soy digna... bien 'digna' salió", "No escupas al cielo que en la cara te puede caer", se puede leer en los comentarios.

Además, el público también opinó sobre el cantante Paul Michael que sería la aparente víctima en este lío. Aunque los usuarios ya lo han bautizado como el 'cachudo' del año, pero que él seguiría con la influencer para seguir teniendo la atención de la prensa.

"Pobre Paul Michael, ya lo hicieron venado también", "El cachudo del año, un segundo en el baño y lo cambiaron", comentaron algunos seguidores.

Aunque Pamela López ha optado por no dar entrevistas sobre el tema, su anuncio de acciones legales podría llevar esta disputa a un nuevo nivel. Mientras tanto, las redes sociales siguen encendidas, y el nombre de la ex de Christian Cueva continúa ocupando titulares.