Magaly Medina reaparece tras cirugía estética y muestra su nuevo rostro: "Ya renovada"

La salud de Magaly Medina volvió a estar en el foco mediático tras atravesar una noche complicada luego de someterse a un lifting facial en Argentina. Días después, reapareció en redes sociales mostrando los primeros resultados y compartiendo su recuperación, evidenciando el notable cambio en su apariencia y el riguroso proceso médico que enfrenta.

Magaly Medina reaparece tras su operación estética

A través de su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina compartió imágenes y videos donde relató paso a paso cómo ha sido su experiencia antes y después de ingresar al quirófano. En una de sus publicaciones, la conductora se mostró optimista y tranquila al revelar que ya inició su proceso de recuperación tras someterse a varias sesiones médicas.

"Aquí, ya renovada luego de revitalizarme en la cámara (hiperbárica)", escribió, acompañando el mensaje con una imagen donde luce visiblemente distinta.

Durante su estadía en Argentina, Magaly estuvo acompañada por su médica y amiga, la doctora Joana Bernedo, mostrando parte del trabajo del cirujano Andrés Freschi, responsable del procedimiento. La conductora detalló que, aunque aún conserva los puntos de la intervención, ya retomó algunas actividades básicas siguiendo las indicaciones médicas.

"El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad", comentó Medina mientras aparecía usando una pañoleta y lentes oscuros para proteger su rostro.

La presentadora documentó momentos previos y posteriores a la operación. En sus redes mostró las marcas en rostro y cuello antes del quirófano, la habitación donde pasó la noche tras la cirugía y parte de su recuperación tras la intervención, que duró aproximadamente siete horas. También enseñó cómo recibe sesiones en cámara hiperbárica y el apoyo constante de la doctora Bernedo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos quedaron sorprendidos por el cambio visible en la conductora de 62 años y le enviaron mensajes de respaldo y admiración.

"Madre, dando rostros", "Eres de mi team retoquitos, pero con niveles", "Magaly, vas a quedar súper más de lo que ya eres" y "Va a quedar hermosa", fueron algunos de los comentarios que se repitieron en sus publicaciones.

Amiga de Magaly Medina revela cómo evoluciona su salud

Mientras Magaly Medina continúa recuperándose en Argentina, su estado de salud también fue tema de conversación luego de que su amiga y médica, Joana Bernedo, brindara detalles sobre cómo atravesó las primeras horas posteriores a la cirugía. Este miércoles 7 de enero, la doctora utilizó sus historias de Instagram para informar sobre la evolución de la conductora.

"Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida", señaló Bernedo, generando tranquilidad entre los seguidores de la presentadora.

Según explicó, la recuperación de Magaly se viene dando de manera progresiva y bajo estricta supervisión médica. Por ahora, no se ha definido cuánto tiempo más permanecerá en Argentina, ya que todo dependerá de su evolución en los próximos días.

"Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", agregó la doctora, dejando en claro que el tratamiento continúa y que la prioridad es garantizar una recuperación adecuada.

En conclusión, Magaly Medina avanza en su recuperación, que se desarrolla de manera controlada y con acompañamiento médico. Su decisión de mostrar cada etapa de la intervención estética evidencia transparencia con el público y recibe el respaldo constante de sus seguidores.