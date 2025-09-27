¡Lamentable! Camucha Negrete, reconocida actriz y presentadora de TV, fallece a los 80 años

Carmen Julia Chávez Negrete es una reconocida actriz nacional conocida como 'Camucha'. Hace unas semanas se reveló su delicado estado de salud, pero hoy sus familiares confirmaron su fallecimiento a sus 80n años.

¡Fallece Camucha Negrete!

Como se recuerda, la actriz nacional Camucha Negrete ha cautivado al público con su talento y hace unas semanas, causó preocupación tras estar delicada por problemas en el hígado.

Hoy 27 de septiembre, sus familiares de la recordada presentadora confirmaron su deceso. Miles de seguidores lamentan su partida y resaltan el talento de la querida actriz.

"Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones", expresaron en el comunicado compartido en las redes sociales.

Comunicado familiares de Camucha Negrete

Así mismo, aún no se ha revelado cómo se estará realizando la misa y el entierro de la reconocida actriz nacional. Además, agradecieron el apoyo y cariño que le han brindado a Camucha Negrete en todo este tiempo.

"Los detalles de las exequias se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento", acotaron finalmente.

Más sobre la reconocida actriz

Camucha Negrete fue una reconocida figura de la televisión peruana por su talento y gran cercanía al público. Su carrera como actriz abarcó varias décadas convirtiéndose en un ícono de la pantalla chica. Aunque inició como modelo, se destacó más como presentadora de TV y actriz, donde participó en varias series y telenovelas.

En la última semana, familiares revelaron el estado delicado de salud de la artista y fue su nieta Paula Mejía quien confirmó que la actriz estaba pasando por problemas de hígado, por ello se encontraba con cuidados especiales.

"Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto", señaló Mejía en declaraciones al programa 'América Hoy'.

Finalmente, hoy 27 de septiembre fueron sus familiares quienes informaron del deceso de la actriz Camucha Negrete por medio de las redes sociales tras sufrir problemas de salud en los últimos días. Miles de seguidores se encuentran apenados por su partida y esperan más información para que puedan despedirse de la querida figura de la televisión peruana.