Olinda Castañeda reaparece y aconseja a Maju Mantilla tras separación: "Que doble rodillas y clame al señor"

La vida personal de Maju Mantilla continúa en el centro de la atención mediática. Luego de los rumores de una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo, varias figuras de la farándula han opinado sobre el tema. Una de las voces más llamativas fue la de Olinda Castañeda, quien ofreció un mensaje cargado de fe y valores religiosos, lo que generó debate inmediato en redes.

Olinda pide oración y fe para Maju

Durante la edición del 25 de septiembre de Magaly TV La Firme, la modelo y ahora figura pública de corte religioso envió un mensaje directo a Maju Mantilla. Para Olinda, el camino hacia la reconciliación familiar debe comenzar con la oración.

"Es complicado lo que esta pasando. Pero si es que ella realmente desea restaurar su matrimonio, ella quiere realmente volver a unir a su familia. Mi consejo es que doble rodillas y que clame al Señor para que le pueda dar ese consuelo que ella debe estar necesitando en este momento, ese abrazo que el Señor le quiere dar a ella", expresó con serenidad.

Sus palabras, sin embargo, generaron reacciones encontradas. Mientras algunos televidentes aplaudieron su mensaje de fe, otros lo calificaron como una postura conservadora que no necesariamente se ajusta a la realidad de todos.

Magaly Medina responde con ironía a los consejos

La conductora Magaly Medina, conocida por su estilo directo, no dejó pasar el consejo de Olinda. Durante la misma emisión, lanzó un comentario cargado de ironía al interpretar el mensaje como una invitación a pedir perdón y a soportar la situación.

"Su consejo suena muy conservador, su consejo ya es, mmm, ya es algo que de verdad no entiendo y quiero disculparla solo porque debe ser los preceptos de su religión. O si ella le dice que pida perdón, ¿no? Es lo que le está diciendo en otra manera, que doble rodillas, que la televisión no tiene límites. Bueno, lo que pasa que a veces se hacen públicos cosas personales que la gente lo mantiene bastante oculto", opinó la popular 'Urraca'.

Más allá de la recomendación, Magaly se mostró sorprendida al escuchar a Olinda en un papel de consejera espiritual. La presentadora recordó que años atrás, la exmodelo tenía un estilo de vida muy distinto al que hoy predica.

"Ahora me asombra verla de consejera, ¿no? Pero yo creo, la única solución es el Señor Jesucristo, es Dios, según ella. Bueno, a ella le ha cambiado y ha dejado la vida libertina que tenía hasta hace algunos años atrás y ahora se ha convertido en una pastora del Señor", señaló.

El consejo de Olinda Castañeda a Maju Mantilla abrió un nuevo capítulo en la polémica que rodea a la exreina de belleza. Mientras algunos aplauden el enfoque espiritual de la exmodelo, otros, como Magaly Medina, ven en sus palabras una visión demasiado conservadora.