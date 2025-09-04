Gatito se vuelve viral por llevar el QR de pagos en una tienda: "La verdadera inclusión laboral"

Los animales se han ganado un espacio en la vida de millones de familias alrededor del mundo y son muy queridos. Una tienda llevó esto un poco más allá y puso a su gato como el encargado de portar el QR de Yape para que los clientes puedan hacer los pagos directamente con el minino.

Gatito yapero causa furor en redes

La usuaria de TikTok Lourdes Cabrera publicó un video que en poco tiempo acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios, ya que mostraba a un gatito portando un QR de Yape a modo de collar. "En Perú nunca te aburres", escribió la usuaria a modo de descripción.

Además, dejó entrever que los gatitos son muy queridos e hizo una broma respecto a la inclusión laboral, que tanto debate ha generado hoy en día. "La verdadera inclusión laboral", agregó en otro texto, haciendo que el video tome un tono más gracioso.

En el clip se puede apreciar a un gatito de color blanco, gris y crema rosado en la entrada del negocio y con su respectivo collar de QR. Al parecer, es la sensación en el local, ya que se pasea por el lugar con mucha alegría.

Los usuarios no tardaron en hacer bromas al respecto, indicando que la mascota debería tener todos sus papeles en regla al ser un empleado más del negocio. Mientras tanto, otros aseguraron, entre risas, que en realidad él es el dueño del lugar y los demás son sus empleados.

"Ojalá lo tengan en planilla y cumplan con pagos, bonificaciones, beneficios y horas extras", "Debe ser el jefe", "¿Cuál inclusión? Ese michi dio trabajo a todos los que están dentro", "El michi: ¡Aquí las propinas, por favor!", comentaron.

Los gatos como mascotas

En los últimos años, los gatos han ganado gran popularidad como mascotas en los hogares. Su independencia, facilidad de adaptación y el bajo mantenimiento que requieren los han convertido en una de las primeras opciones para familias y personas que buscan compañía sin demandar demasiada atención diaria.

Cada vez más casas abren sus puertas a los felinos, quienes conquistan con su ternura y particular personalidad. Además, los beneficios emocionales de convivir con un gato, como la reducción del estrés y la compañía silenciosa, refuerzan la tendencia. Hoy, los michis son considerados parte esencial de millones de familias.

Es así que, el curioso método de pago no solo ha sorprendido a los clientes del negocio, sino que también ha convertido al minino en toda una celebridad en redes sociales. Entre bromas y ocurrencias, el "gatito yapero" ya es considerado el verdadero jefe del local.