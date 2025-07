Macarena Gastaldo sorprende con nuevo rol social: "Ahora soy embajadora de los gatitos"

Macarena Gastaldo, conocida por su paso en la farándula nacional y por sus explosivas revelaciones en programas como 'El Valor de la Verdad', ha decidido mostrar una faceta distinta. Lejos de los escándalos mediáticos, la modelo argentina ahora dedica su tiempo a una causa que ha captado su corazón: el cuidado de los gatos abandonados en el Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores.

Durante una reciente edición del programa Magaly TV: La Firme, se difundieron imágenes de Macarena Gastaldo participando activamente en acciones de voluntariado en favor de los más de 200 gatos que habitan el Parque Kennedy. La ex 'chica Tulum' explicó que diariamente se abandonan felinos en ese espacio público, y muchas veces estos animales son maltratados.

"Siempre fui una embajadora gata fiera, pero ahora soy embajadora de los gatitos", comentó con humor y orgullo. Además, advirtió: "Acá en el Parque Kennedy todos los días se abandonan gatos. Hay 215 gatos, y si no hubiera alguien que haga esa labor de voluntariado, no sé qué sería de ellos".

La modelo también impulsa campañas de esterilización y adopción, buscando reducir la sobrepoblación felina y evitar futuros abandonos. Jóvenes solidarios se han unido a su causa, donando alimentos como 15 kilos de galletas para los mininos. Macarena también planea llevar jornadas de esterilización a otras zonas con escasos recursos.

Por medio de una entrevista al diario 'El Trome', Macarena Gastaldo decidió no guardarse nada y salir a responder a sus examigas de juerga. La argentina no estaría dispuesta a soportar las acusaciones de 'La Chama', Paula Manzanal y Shirley Arica.

Así mismo, expresó que no le sorprende que las tres chicas de la farándula hablen mal de ella, pero afirma que tiene el apoyo del público. Por ello, cree que por más que traten de perjudicarla no lo lograrían, ya que ellas le fallaron en el pasado en varias ocasiones.

"No me sorprende nada de ellas, porque son malas personas y malas amigas, pero lo bueno es que la gente me apoya y se da cuenta de quién es quién. (se han aliado para perjudicarte?) Siempre que han podido lo han hecho. Además, Paula fue la que me traicionó primero hablando mal de mí en televisión, luego fue la 'Chama' vendiendo mis capturas de conversaciones y luego Shirley", aclaró.