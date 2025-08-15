RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Qué más dijo?

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela: "El que se desespera pierde"

Orquesta Candela hizo el anuncio oficial sobre la salida de Paul Michael como vocalista, pero él responde con un mensaje en sus redes sociales.

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela
15/08/2025

Hace un mes, Paul Michael era anunciado como el nuevo jale de Orquesta Candela, pero no duró mucho debido a su falta de compromiso. Es así como ahora, el joven cantante sale a responder con un misterioso mensaje tras haber revelado que no seguirá en la cumbia. 

¿Qué dijo Paul Michael?

El cantante Paul Michael ha pasado por varios grupos, pero no ha durado mucho y esta vez, habría retomado nuevamente su carrera como solista. A través de sus redes sociales, apareció grabando en un estudio de música y promocionando marcas con su pareja Pamela López

Ante su salida de Orquesta Candela y las declaraciones de Víctor Yaipén Jr., no se ha pronunciado aún. Aunque, sí mando un mensaje que habría sido dedicado a sus detractores donde se luciría muy tranquilo frente a las críticas.

"Tranquilo, porque el que se desespera pierde", es el mensaje que compartió Paul Michael en sus redes sociales junto a una imagen de una persona echado en un bote y alrededor, tiburones acechando. Además, una fotografía junto a Pamela López

Historia de Paul Michael
¿Qué dijo Orquesta Candela?

En el programa 'Magaly TV La Firme', la periodista reveló que Paul Michael ya no forma parte del los nuevos afiches de Orquesta Candela. Esto se debe a que ya no forma parte del grupo de cumbia.

Como se recuerda, el novio de Pamela López fue anunciado hace un mes como el nuevo jale, pero ya todo se habría acabado por su falta de compromiso con la agrupación. Además, agregan que el joven cantante de 27 años estaría en otros proyectos como solista aparentemente. 

"Bueno, la verdad él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. La verdad nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100% a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino, de repente por ahí tú sabes que también el hecho de entrar a la cumbia es un poco complicado. Especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, es totalmente diferente al género urbano", expresó Víctor Yaipén Jr. al programa de TV. 

Es así como se confirmó la salida de Paul Michael de Orquesta Candela porque aparentemente no habría estado comprometido al 100% con la agrupación. Ahora, el novio de Pamela López se luce grabando temas como solista y mandando mensajes a sus detractores por las críticas de haber estado solo un mes en el reconocido grupo de cumbia. 

