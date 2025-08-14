Imitador de Ferxxo acusa a Ricardo Morán de mal trato: "¿Cuántos años más vamos a permitirlo?"

Juan Carlos Paredes, un joven imitador del cantante colombiano Ferxxo, denunció públicamente haber sido "maltratado y humillado" por Ricardo Morán durante su audición en el programa "Yo Soy". Su fuerte mensaje en redes sociales ya está dando que hablar entre los seguidores del espacio de talentos.

Imitador de Ferxxo explota contra Ricardo Morán

Del casting a la polémica. El artista contó que llegó con toda la ilusión a su audición, pero fue interrumpido bruscamente por el jurado.

"Es asombroso lo que haces porque la melodía original está por acá y tú estás... O sea, requiere un arte particular no pegarle a ninguna nota", le dijo Morán en tono sarcástico.

El joven imitador del cantante colombiano pidió cantar otra canción, pero la respuesta de Ricardo fue tajante.

"Te ruego que no", dijo Morán. Cuando explicó que era su primera vez en el programa, Morán remató con: "Y último creo".

Su versión en redes. A través de TikTok, Paredes explicó que no fue él quien buscó presentarse, sino que, según cuenta, recibió la invitación del productor Alexis Romero.

"Yo pensé que era algo especial, porque ya conocen mi show y mi trabajo como imitador", relató. Denunció que lo citaron a las 10 de la mañana para grabar saludos y un comercial en el Campo de Marte. "Estuve dos horas grabando contenido, vine caracterizado, sin desayuno, sin almuerzo y sin pago", detalló.

Acusaciones directas a Morán. Según el imitador, el trato del productor y jurado, Ricardo Morán, fue ofensivo desde que entró al set.

"Fue evidente la burla y la humillación hacia mí. Ignorando que además de imitador, soy barbero y tengo una escuela en Puerto Maldonado", dijo indignado. En su video, lanzó una dura crítica: "¿Cuántos años más vamos a permitir que 'Yo Soy' y Ricardo Morán sigan humillando a la gente para subir su rating? No soy el primero, ni seré el último, pero esta es mi historia".

Un debate abierto

Sus declaraciones han dividido las opiniones en redes sociales. Algunos usuarios respaldan su versión, asegurando que en otras temporadas se han visto actitudes similares del jurado. Otros defienden al programa y afirman que el jurado de "Yo Soy", Ricardo Morán, siempre ha sido exigente, directo y sarcástico.

Pese a las críticas, Paredes dejó claro que no busca fama por este hecho. "Lo único que quiero es que se respeten a los artistas y que se valore el esfuerzo que hacemos", finalizó.

La denuncia del imitador de Ferxxo ha puesto en el ojo de la tormenta al programa "Yo Soy" y a Ricardo Morán, reabriendo el debate sobre los límites del entretenimiento y el respeto a los participantes. Por ahora, ni el productor ni el programa han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.