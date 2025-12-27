Lis Padilla responde a sus detractores tras presentar a su novia: "Elijo vivir desde la verdad"

Hace unos días, Lis Padilla anunció oficialmente que mantiene una relación amorosa con la joven Tania Pinedo. Tras anunciar con mucha emoción estar enamorada, la influencer fue blanco de críticas por varios de sus seguidores, pero salió a defenderse.

Lis Padilla defiende su relación con su novia

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Lis Padilla decidió compartir un mensaje contando una parte de su historia con la joven Tania Pinedo. Además, señala que inicia este nuevo capítulo de su vida con valentía y sin culpa.

"No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo si la entiendo. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía", expresó la joven.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer también compartió varias fotos y videos de ambas luciendo muy felices. Así mismo, aclaró que eligió vivir mostrando su verdad de algo que no fue planeado.

"Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real. El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad", señaló en sus redes.

Así anunció su noviazgo

A través de imágenes y videos difundidos en plataformas digitales, Lis Padilla mostró los detalles del especial momento que le preparó su ahora pareja, Tania Pinedo. La ceremonia se desarrolló en un entorno natural, decorado con una larga alfombra roja y arreglos florales, en un ambiente cargado de emoción y expectativa.

Con los ojos vendados, Padilla fue guiada hasta el lugar sin conocer lo que ocurriría. Al retirarle la venda, se encontró con familiares y amigos reunidos para acompañarla. Al final del camino, Tania Pinedo la esperaba con un ramo de flores y un arreglo floral con una pregunta clara y directa: "¿Quieres ser mi novia?".

Tras escuchar las palabras de su pareja, Lis Padilla no pudo ocultar su sorpresa y emoción. Con la mano sobre la boca, asimiló el momento antes de tomar el micrófono y responder frente a todos los asistentes, lo feliz que aceptó ser su novia.

De esta manera, la influencer decidió responder con fuerza a quienes la criticaban desde que anunció a su pareja mujer, a quien conoció hace cinco meses. Lis Padilla negó que sea algo planeado y todo es real.