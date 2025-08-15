Pamela Franco sobre la denuncia de Pamela López a Christian Cueva: "No me traigan chismes"

La cantante Pamela Franco es una reconocida artista peruana está en una relación amorosa con Christian Cueva en medio de una polémica. Ahora, Pamela López ha denunciado públicamente al padre de sus hijos por haberse comunicado a través de un intermediario con su novio Paul Michael.

Pamela Franco sobre denuncia de Pamela López a Cueva

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Pamela Franco en el aeropuerto tras un viaje y fue consultada sobre los recientes hechos que involucran a su pareja Christian Cueva y Pamela López. Como se recuerda, la influencer acusó al 'Aladino' de querer comunicarse con su pareja Paul Michael a través de un intermediario.

Al ser consultada, Franco dijo: "No opino, nunca he opinado nada (¿Has hablado con Cueva de por qué lo ha hecho?) Si hablo o no hablo, son cosas mías chicos. (¿O te parece una cuestión inmadura de parte de él? Habría estado en ebriedad y llamado a Paul Michael) No tengo que decir nada de eso".

Después, le preguntaron si le cree a Pamela López tras sus declaraciones y afirmó que no tiene que creer o no a nadie. Afirmó que se encuentra enfocada en su trabajo y se encuentra bien con Cueva. Además, respondió que ambos ya habrían conversado personalmente, pero no lo contará.

"(Pamela López lo ha denunciado) No es la primera vez que salen a hablar cosas y ha habido cosas que él y yo conversamos internamente, y queda entre nosotros, no tengo por qué salir a decir nada y menos cuando hay terceras personas involucradas, que lo solucione la gente", agregó.

No quiere chismes

Así mismo, la cantante de cumbia deja en claro que su pareja es una persona independiente que puede tomar sus decisiones sobre cualquier tema que esté involucrado. Cuando sea algo de ella, podrá responder y afirma que no le interesa los chismes.

"Bueno, él ya es una persona independiente que puede tomar sus cosas, ¿no? Yo estoy en lo mío, cuando tenga que ver algo mío, yo responderé, yo diré. Mientras que no, yo no tengo nada que hacer ahí (...) Estamos bien, tranquilos. La verdad a mí no me traigan chismes, a mí traigan chamba", dijo finalmente.

Finalmente, Pamela Franco menciona que su relación con Christian Cueva estaría bien y los problemas que esté teniendo con Pamela López, no tendría que dar una opinión. Comenta que solo está interesada en su carrera musical y su relación con el futbolista.