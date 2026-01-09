¡Infaltables! Christian Cueva desea que Agua Marina toque en su boda con Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco ya cumplieron más de un año juntos como pareja. Aunque en muchas ocasiones hablaron de planes a futuro, decidieron contar sobre una futura boda y a quiénes contratarían como orquesta.

Pamela Franco y Christian Cueva hablan de boda

En una entrevista con Karibeña Espectáculos en YouTube, Pamela Franco y Christian Cueva hablaron un poco más sobre su relación amorosa. La pareja no dudó en elogiarse y expresar lo mucho que se aman, como poco a poco van cumpliendo algunos de sus sueños.

Luego, la conductora le preguntó sobre una posible boda y televisada, como antes lo mencionó el pelotero en una entrevista con La Chola Chabuca. En ese sentido, la cantante menciona que hay otras metas primero.

"Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos, creo que es algo bonito concretar cosas sentimentales, porque cuando dos personas se aman sueñan hacer cosas juntos, no solo casarse, sino construir cosas juntos. Llevarnos bien para ver si existe un futuro entre nosotros", dijo.

Aunque planean algo juntos, no descartan que se casen, pero la cantante de cumbia señala que se trata de un proceso y no desean apresurar las cosas.

"Una persona enamorada te va a decir 'yo me quiero casar, te amo y todo', es parte de pero dejemos que las cosas vayan dándose poco a poco. Cuando es para ti, es para ti. Como dice el dicho 'si es para ti, aunque te salgas y si no es para ti, aunque te pongas'", agregó.

¡Quieren a Agua Marina!

Si en el caso logran a llegar al altar, Pamela Franco y Christian Cueva mencionan que la agrupación que no puede faltar en su futuro matrimonio sería Agua Marina, ya que ambos admiran su música y su trayectoria musical.

"Si se da el caso, capaz quieran algo más íntimo", le menciona la reportera. Entonces, Cueva responde: "Siempre queremos a las personas muy cercanas a nosotros", y Franco agregó: "pero que toque Agua Marina. La verdad que son lo máximo. Se admira mucho al grupo", comentó.

De esta manera, la pareja deja en claro que la boda es un paso que se lo toman poco a poco y no desean apresurar porque tienen varias metas en mente. Aunque, la cantante Pamela Franco deja en claro al futbolista Christian Cueva que un grupo de cumbia infaltable en la boda sería Agua Marina.