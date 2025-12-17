Christian Cueva y Pamela Franco aparecen bailando con La Chola Chabuca ¿Estarán en su programa?

En el mes de Diciembre, Christian Cueva se encuentra de vacaciones de la temporada de fútbol y está realizando show junto a Pamela Franco. Ahora, ambos habrían sido invitados a sentarse en el programa 'Esta Noche', ya que aparecieron en el set junto a La Chola Chabuca.

Cueva y Pamela Franco estarían en 'Esta Noche'

Por medio de las redes sociales del programa 'Esta Noche' compartieron un video donde aparece Christian Cueva junto a Pamela Franco bailando con La Chola Chabuca. Desde que el pelotero terminó su relación con Pamela López e inició su romance con Pamela Franco, nunca aceptó sentarse a hablar en el set de un canal.

Parece que el 'Aladino' buscaría facturar en su descanso del fútbol y sería entrevistado por la misma conductora del programa 'Esta Noche', que podría emitirse este sábado 20 de diciembre. Sin duda, un episodio que nadie del público se perderá.

En el video publicado se puede ver como la pareja y La Chola Chabuca aparecen bailando el tema "Ay mi gatito". La publicación ya ha alcanzado miles de reproducciones en TikTok sumándose varios comentarios sobre el pelotero y la cantante de cumbia en el set de televisión.

"Pobre mi gatito. Alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau", se escucha parte de la canción bailada por el pelotero, Pamela Franco y La Chola Chabuca.

Gira de Cueva y Pamela Franco

El mes de diciembre, Pamela Franco anunció una gira titulado 'El Cervecero' junto a Christian Cueva, donde interpretarán sus tres canciones juntos y realizarán un show ante el público. Tras sus primeras presentaciones, un empresario reclamó que no habría tenido una buena rentabilidad en su presentación en Chiclayo comparándolo con Pamela López y Paul Michael, que cobraron más barato.

Además, ambos estuvieron especulando sobre un nuevo tema inédito que estarían por lanzar muy pronto. Este nuevo sencillo, contaría con la misma picardía del Aladino como en cada producción con la cantante de cumbia.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva vienen realizando varios conciertos como parte de su tour en diciembre, mientras que el 'Aladino' está en un descanso de las canchas de fútbol. Ahora, la parejita estaría en las grabaciones del programa 'Esta Noche' que sería emitido para este sábado 20 de diciembre, donde podrían hablar de su relación amorosa y las criticas que vienen recibiendo.