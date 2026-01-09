Pamela López molesta con usuario tras decir que Paul Michael parece su hijo: "¿Cuál es tu problema?"

Desde que Pamela López inició su relación amorosa con Paul Michael, ambos han sido criticados por su gran diferencia de edad. Es así como la influencer cansada de las críticas decide enfrentar a usuarios que los molestan.

Cansada de los comentarios

A través de las redes sociales, Pamela López realizó una transmisión en vivo donde va contando algunos de sus momentos familiares y su relación amorosa con Paul Michael. En ese mismo sentido, la influencer madre de cuatro niños expresó con fuerza que no hacen daño a nadie con su relación amorosa y que por lo contrario, disfrutan cada momento juntos.

"¿Te causa dolor? ¿Te causa daño? o te causa no sé alergia, a mí no, a él mucho menos. A nosotros nos encanta, conectamos muy bien en todo sentido. Nuestra diferencia de edad, hace las cosas más especiales. Estamos disfrutando todo, nuestra compañía, nuestro trabajo, paramos juntos todo el tiempo porque no nos aburrimos", expresó la influencer en su live de TikTok.

Pamela López saca cara por Paul Michael

Durante la conversación, la influencer conocida como 'KittyPam' comenta que si para ellos no tienen ningún problema con al diferencia de edad, por qué les molestaría a los demás. Además, comenta que no puede hacer nada contra ello y solo puede defenderse como lo está haciendo.

"La diferencia de edad no es problema para nosotros, bueno parecerá 'mi hijo' ¿Qué le vamos hacer? no podemos operarnos el cacharro, no podemos retroceder el tiempo. Lo que sí puedo es contestarte como lo estoy haciendo y preguntarte '¿Cuál es tu problema si es que soy mayor que él? Ninguno", comentó.

En otro momento, Pamela López también pasó a resaltar algunas cualidades del joven cantante con quien ya está casi por cumplir año de conocerlo. Así mismo, comenta que Paul ha pasado por varios momentos complicados en su vida y está luchando por salir adelante haciendo varias cosas a la vez para poder dar lo mejor a su hija, como a su abuelita. Por ello, señala que lo quiere mucho y se divierten juntos cada vez que trabajan.

De esta manera, la influencer no hace caso a los comentarios de usuarios que solo tratan de dañarlos como pareja, ya que señalan estar seguros de su relación amorosa. Pamela López afirma que no hace daño a nadie en su noviazgo con Paul Michael y los seguirán viendo juntos trabajando muy unidos en diferentes medios.