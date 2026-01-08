Rodrigo Cuba y su postura tras críticas por cortar el cabello de su hija con Melissa Paredes: "Mucha vaina"

La polémica por el corte de cabello de Mía, hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, se volvió tendencia en redes sociales. Durante unas vacaciones en Disney junto a Ale Venturo, el futbolista cortó el cabello de su hija, lo que provocó la reacción inmediata de la madre y críticas de los usuarios. Tras la repercusión, Cuba aclaró su postura y defendió su decisión.

Rodrigo Cuba se defiende de las críticas

Melissa Paredes mostró su sorpresa y molestia al ver a su hija regresar con el cabello cortado. La actriz no dudó en publicar imágenes y comentarios en sus redes sociales, lo que generó un fuerte debate entre los seguidores sobre la actuación del futbolista. Muchos criticaron que Cuba actuara sin consultar a la madre y cuestionaron el resultado del corte.

En respuesta, Rodrigo apoyó un comentario de una usuaria en TikTok que defendía su derecho a decidir como padre. La seguidora escribió:

"Mucha vaina gente, él es su papá. Así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiera, él también tiene derechos, así que shhhh", recibiendo el respaldo inmediato de Cuba con un 'like'.

La situación también involucró a Ale Venturo, a quien algunos usuarios acusaron de no intervenir. Sin embargo, Melissa Paredes aclaró que la empresaria se comunicó con ella para ofrecer disculpas, lo que ayudó a calmar la tensión y demostrar que las diferencias se podían resolver con diálogo.

Melissa Paredes pone paños fríos y aclara malentendidos

En una reciente entrevista para "América Espectáculos", Melissa Paredes abordó la polémica con más detalle. La actriz se mostró molesta por comentarios en los que se afirmaba que ella pintaba el cabello de su hija, lo que Rodrigo había dado 'like' por confusión. Paredes explicó:

"Que le dio un like a un comentario que dice que yo le pinto y le digo: 'Oye, ¿qué te pasa?'. Me dice que no, que él no se daba cuenta de ese like, que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio like, pero la gente especulando... ¿cómo vas a decir que se le pinta el pelo a la niña? Jamás, sino obviamente creo que no lo permitiría tampoco. Ambos somos padres, podemos decidir sobre nuestra hija consultándonos", señaló.

Con estas declaraciones, Melissa dejó en claro que tanto ella como Rodrigo mantienen la comunicación y la toma de decisiones conjuntas en lo que respecta a Mía, y que los malentendidos en redes no reflejan la dinámica real de su parentalidad compartida.

@rkt696 Melissa Paredes habla sobre su polémica con Rodrigo Cuba ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, el corte de cabello de Mía mostró cómo la vida familiar de figuras públicas puede convertirse en tema de debate en redes sociales. Rodrigo Cuba y Melissa Paredes buscan equilibrar la crianza y mantener la unión familiar, demostrando que la comunicación y el entendimiento mutuo son clave, incluso bajo la mirada del público.