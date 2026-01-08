Melissa Paredes advierte a Rodrigo Cuba tras polémica por el cabello de su hija: "Ganas no le van a quedar"

La relación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba volvió a estar bajo la lupa tras un episodio que involucró a su hija. El corte de cabello que el futbolista le hizo a la menor durante unas vacaciones en Estados Unidos generó reacciones en redes sociales y llevó a la actriz a pronunciarse, aunque aclaró que el tema se conversó en privado y fue abordado como padres.

Melissa Paredes responde tras el corte de cabello de su hija

Luego de que el episodio se hiciera público, Melissa Paredes habló ante las cámaras de 'América Espectáculos' y explicó cómo manejó la situación con Rodrigo Cuba. La actriz señaló que, si bien compartió parte de lo ocurrido en redes sociales, considera que el tema se magnificó más de la cuenta por parte de los usuarios.

"Yo creo que eso se queda en privado, uno pone cosas para redes, pero ya la gente creo que exagera. Ni que yo hubiera salido a decir lo que realmente... Ya lo conversé con él en privado y creo que es lo mejor", expresó la modelo, dejando en claro que priorizó el diálogo directo con el padre de su hija.

En ese sentido, Melissa también dejó entrever que sí existió una advertencia hacia el futbolista por haber tomado la decisión de cortar el cabello de la menor sin consultarle previamente. Sin embargo, optó por restarle dramatismo al episodio y enfocarse en lo positivo. Además, agradeció el respaldo que recibió de muchas madres en redes sociales.

"Es lo correcto, creo que ganas no le van a quedar, créeme, porque no, olvídate. Y como digo, ya pasó, ya está, solo verle el lado positivo a las cosas. Estamos en un nuevo año y quiero agradecer la empatía de las mamitas", comentó entre risas, mostrando una actitud más calmada frente a la polémica.

@rkt696 Melissa Paredes habla sobre su polémica con Rodrigo Cuba ♬ sonido original - rkt696

Melissa Paredes le hace reclamo a Rodrigo Cuba

Durante su intervención, lo que más llamó la atención fue la molestia de Melissa al ver que Rodrigo le dio 'like' a comentarios en su contra, donde se aseguraba que esta le pintaba el cabello a la niña, desmintiendo esto que muchos creen. Según la modelo el futbolista le explicó que hubo una confusión.

"Que le dio un like a un comentario que dice que yo le pinto y le digo: 'Oye qué te pasa', Me dice que no, que él no se daba cuenta de ese like, que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio like, pero la gente especulando, pero cómo vas a decir eso que se le pinta el pelo a la niña, jamás, sino obviamente creo que no lo permitiría tampoco, ambos somos padres, podemos decidir a nuestra hija consultándonos", señaló.

En conclusión, pese al revuelo en redes sociales, Melissa Paredes aclaró que el tema del corte de cabello de su hija ya fue conversado y resuelto en privado con Rodrigo Cuba. La actriz decidió cerrar el episodio y priorizar el bienestar de la menor, destacando la importancia del diálogo entre padres.