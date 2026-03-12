Yahaira Plasencia tras polémica en concierto de Masiel Málaga: "Los artistas nos debemos al público"

La cantante Yahaira Plasencia se pronunció sobre la polémica que protagonizó la salsera Masiel Málaga durante un concierto. La llamada "Patrona de la salsa" fue consultada sobre este tema durante una entrevista en "América Hoy", donde decidió dar su opinión sobre cómo deben reaccionar los artistas frente a situaciones difíciles durante un show.

Yahaira Plasencia tras polémica de Masiel Málaga con el público

Durante una entrevista con "América Hoy", la conductora Janet Barboza le preguntó a Yahaira Plasencia qué pensaba sobre la reacción que tuvo Masiel Málaga durante su presentación. Según se comentó en el programa, la cantante habría discutido con algunos asistentes luego de que se presentaran fallas técnicas, como problemas con el piano y agua en el piso del escenario.

Janet quiso saber si Yahaira alguna vez vivió algo parecido o si había visto situaciones similares en conciertos. Antes de responder, la intérprete dejó claro que no quería hablar directamente de la artista involucrada, sino dar una opinión general sobre el comportamiento de los artistas en el escenario.

"Mira, yo no quiero hablar exactamente de ella, exactamente del artista. Yo hablo en general y creo que los artistas nos debemos al público definitivamente y siempre tienen que tener un respeto", señaló.

Durante la conversación, Yahaira Plasencia explicó que en los conciertos muchas veces ocurren problemas que están fuera del control de los artistas. Sin embargo, también recordó que el público no tiene responsabilidad en lo que ocurre detrás del escenario. Por eso, señaló que los cantantes deben mantener el respeto hacia las personas que compran una entrada para verlos.

"Las cosas que pasan muchas veces con las orquestas, los artistas, es complicado, no es fácil, pero el público no tiene la culpa absolutamente nada", comentó.

@ameg_pe 10.03.26 | Yahaira Plasencia se pronuncia tras polémica en concierto de Masiel Málaga. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La cantante también destacó que el público es parte fundamental del trabajo de cualquier artista. Según explicó, los fans son quienes hacen posible que los shows continúen y que la música llegue a más personas.

"El público paga su entrada para verte y tú como artista tienes que pararte y seguir con tu concierto", afirmó.

"Nosotros nos debemos al público"

En otro momento de la entrevista con "América Hoy", Yahaira Plasencia también habló sobre la importancia de agradecer siempre a los seguidores. La salsera señaló que cada presentación es posible gracias al apoyo del público.

"Sobre todo agradecerles a ellos porque por ellos estás ahí. Nosotros nos debemos al público", expresó.

En conclusión, Yahaira Plasencia prefirió no polemizar directamente con Masiel Málaga y optó por dejar un mensaje general sobre el rol de los artistas en el escenario. La salsera destacó que, aunque en los conciertos pueden surgir problemas técnicos o momentos difíciles, el respeto hacia el público siempre debe mantenerse.