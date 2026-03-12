Abogado de Nilver Huarac aclara situación tras condena de 9 años: "No irá a prisión"

Nilver Huarac fue condenado en primera instancia a nueve años de prisión efectiva por colusión agravada en perjuicio del Estado. La sentencia lo considera cómplice primario en el caso vinculado a la organización del Festival Chalaco Chimpún Callao en sus ediciones 2017 y 2018. Tras conocerse el fallo, su abogado César Dávila explicó la situación legal del productor.

Abogado explica situación tras sentencia

Durante una reciente emisión del programa "Magaly TV: La Firme", el abogado César Dávila brindó detalles sobre el estado actual del caso. El letrado explicó que la sentencia dictada contra Nilver Huarac aún no se ejecutará, ya que el proceso pasará a una segunda instancia judicial.

Según indicó, la defensa ya presentó el recurso de apelación dentro del plazo establecido por ley, por lo que el productor no será internado en un penal hasta que el tribunal superior emita una decisión definitiva.

"Esto no va ser efectivo todavía hasta que la segunda instancia resuelva pero si la segunda instancia confirma mi sentencia si se se hace efectivo la pena privativa de la pena de la libertad e internamiento al penal. Ya apelamos dentro del plazo de ley y estamos tranquilos esperando el proceso", manifestó el abogado.

Dávila también se refirió al punto central de la controversia: la venta de entradas durante el festival. Según su explicación, el contrato original del evento no contemplaba la impresión ni la comercialización de boletos. El productor habría tomado esa decisión posteriormente con el objetivo de mejorar la organización del espectáculo.

"En el contrato no estaba estipulado la impresión y venta de entradas, entonces, cuando se hacen esa impresión y venta de entradas, que no todas son venta de entradas por que algunas han sido regaladas obsequiadas o promocionales. Esas entradas sirvieron para mejorar el evento, si bien es cierto podría sonar por que no entregó el dinero pero no le corresponde al Gobierno Regional el Callao", señaló.

Defensa niega restricciones contra el productor

En otra entrevista concedida al programa "Arriba Mi Gente", el abogado volvió a pronunciarse sobre la situación legal de su patrocinado. En esa ocasión aclaró que actualmente no existe ninguna medida restrictiva contra Nilver Huarac mientras el caso continúa su trámite judicial.

De acuerdo con Dávila, el productor no tiene impedimento de salida del país ni arresto domiciliario. La única obligación impuesta por la autoridad judicial consiste en cumplir con un control periódico mientras se resuelve la apelación presentada por la defensa.

"Como le digo en su momento no hay ninguna restricción legal contra Nilver si hubiera algún impedimento de salida la Fiscalía debe pedirlo al Poder Judicial y el mismo declararlo fundado en un audiencia, en este caos no hay tampoco hay arresto domiciliario ni otra medida restricciones lo unico que tiene que hacer es firmar mensualmente hastan que el proceso pase a segunda instancia", explicó.

El caso de Nilver Huarac sigue en desarrollo mientras la justicia evalúa la apelación presentada por su defensa. Aunque la sentencia inicial fija nueve años de prisión por colusión agravada, el productor permanecerá en libertad hasta que la segunda instancia emita un fallo definitivo.