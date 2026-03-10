Nilver Huarac sentenciado a 9 años de prisión efectiva por colusión en festival Chimpún Callao

El mundo del espectáculo y la política nacional se han visto sacudidos por una noticia de último minuto. El Poder Judicial dictó 9 años de prisión efectiva contra el conocido productor musical Nilver Huarac y tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao por el delito de colusión agravada.

Nilver Huarac fue hallado culpable

La investigación, liderada por el Ministerio Público, determinó que existió un manejo irregular de los fondos en las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao. Según la acusación fiscal, los involucrados montaron un esquema que permitió defraudar al Estado peruano, beneficiando directamente a Nilver Huarac.

El productor musical, recordado por programas icónicos como "La movida de los sábados", habría recibido más de 440,000 soles provenientes de la venta de entradas de un evento que, paradójicamente, fue financiado en su totalidad con recursos del tesoro público.

Los exgerentes del GORE Callao, María Ramos y Cristian Hernández, fueron condenados a 6 años de prisión efectiva. Mientras que el exjefe de Logística, Juan Solís, recibió una pena de 6 años de cárcel.

La justicia ha determinado que los exfuncionarios y el empresario "concertaron" para desviar fondos que debieron retornar a las arcas regionales, afectando el patrimonio de todos los chalacos.

Magaly Medina sobre Nilver Huarac

La noticia ha generado un gran revuelo, especialmente porque Nilver Huarac ha sido una figura central en la cumbia y el entretenimiento peruano durante décadas. Conocido por impulsar las carreras de diversas artistas y por su relación pasada con Janet Barboza, su caída en desgracia legal marca un precedente importante sobre la fiscalización de eventos.

"Se supone que si han dictado prisión efectiva, ya deben estar con orden de captura", se comentó en el informe televisivo, subrayando la gravedad de la situación legal de los implicados.

Este festival, que durante años fue el orgullo de la provincia constitucional del Callao, queda ahora manchado por estas revelaciones de corrupción. El caso pone bajo la lupa cómo se gestionan los contratos de espectáculos en los gobiernos regionales y la necesidad de una transparencia absoluta en el uso de los impuestos de los ciudadanos.

En resumen, el Poder Judicial dictó nueve años de prisión efectiva contra Nilver Huarac por el delito de colusión agravada. La condena al reconocido productor musical y a los exfuncionarios del Callao es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, llega, incluso para aquellos que brillan bajo las luces de los escenarios.