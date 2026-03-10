RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Golpe a la corrupción!

Nilver Huarac sentenciado a 9 años de prisión efectiva por colusión en festival Chimpún Callao

El Poder Judicial dictó 9 años de prisión efectiva contra el productor musical Nilver Huarac por manejo irregular de fondos en dos ediciones del festival Chimpún Callao.

PJ condena a 9 años de prisión a Nilver Huarac.
PJ condena a 9 años de prisión a Nilver Huarac. (Difusión)
10/03/2026

El mundo del espectáculo y la política nacional se han visto sacudidos por una noticia de último minuto. El Poder Judicial dictó 9 años de prisión efectiva contra el conocido productor musical Nilver Huarac y tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao por el delito de colusión agravada.

Nilver Huarac fue hallado culpable

La investigación, liderada por el Ministerio Público, determinó que existió un manejo irregular de los fondos en las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao. Según la acusación fiscal, los involucrados montaron un esquema que permitió defraudar al Estado peruano, beneficiando directamente a Nilver Huarac.

El productor musical, recordado por programas icónicos como "La movida de los sábados", habría recibido más de 440,000 soles provenientes de la venta de entradas de un evento que, paradójicamente, fue financiado en su totalidad con recursos del tesoro público.

Los exgerentes del GORE Callao, María Ramos y Cristian Hernández, fueron condenados a 6 años de prisión efectiva. Mientras que el exjefe de Logística, Juan Solís, recibió una pena de 6 años de cárcel.

Yolanda Medina cuenta su verdad tras polémica con Nilver Huarac: "No me gustó que me quiera tomar el pelo"
Lee también

Yolanda Medina cuenta su verdad tras polémica con Nilver Huarac: "No me gustó que me quiera tomar el pelo"

La justicia ha determinado que los exfuncionarios y el empresario "concertaron" para desviar fondos que debieron retornar a las arcas regionales, afectando el patrimonio de todos los chalacos.

Magaly Medina sobre Nilver Huarac

La noticia ha generado un gran revuelo, especialmente porque Nilver Huarac ha sido una figura central en la cumbia y el entretenimiento peruano durante décadas. Conocido por impulsar las carreras de diversas artistas y por su relación pasada con Janet Barboza, su caída en desgracia legal marca un precedente importante sobre la fiscalización de eventos.

"Se supone que si han dictado prisión efectiva, ya deben estar con orden de captura", se comentó en el informe televisivo, subrayando la gravedad de la situación legal de los implicados.

Nilver Huarac minimiza a Yolanda Medina tras críticas a sus fotos: "No se quien es, para mí no existe"
Lee también

Nilver Huarac minimiza a Yolanda Medina tras críticas a sus fotos: "No se quien es, para mí no existe"

Este festival, que durante años fue el orgullo de la provincia constitucional del Callao, queda ahora manchado por estas revelaciones de corrupción. El caso pone bajo la lupa cómo se gestionan los contratos de espectáculos en los gobiernos regionales y la necesidad de una transparencia absoluta en el uso de los impuestos de los ciudadanos.

En resumen, el Poder Judicial dictó nueve años de prisión efectiva contra Nilver Huarac por el delito de colusión agravada. La condena al reconocido productor musical y a los exfuncionarios del Callao es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, llega, incluso para aquellos que brillan bajo las luces de los escenarios.

Temas relacionados Festival Chimpún Callao Ministerio Público Nílver Huarac poder judicial Prisión efectiva

Siga leyendo

Lo Más leído

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Tula Rodríguez revela que su hija afrontó una tercera operación: "Es una niña valiente"

Christian Thorsen, exactor de 'AFHS', se luce enamorado de su joven novia y no descarta una boda

Melcochita cuadra a Monserrat tras decir que no firmó a una de sus hijas: "¿Quién firmó, el vecino?"

Monserrat fija condición a Melcochita para el divorcio: "Que firme para irme del país con mis hijas"

últimas noticias
Karibeña