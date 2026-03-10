Paul Michael dedica emotiva despedida a Pamela López: "Mi amor va contigo a donde vayas"

Hace unos días, Pamela López reveló que ingresará a un reality de convivencia donde estará tres meses alejada de celulares y todo contacto con el exterior. Ante eso, Paul Michael le ha dedicado un emotivo mensaje ya que no se verán por aquel tiempo.

Paul Michael dedica despedida a influencer

A través de sus redes sociales, Paul Michael decidió compartir un mensaje muy amoroso para su pareja Pamela López, con quien lleva casi un año como pareja. Así mismo, le señaló que a pesar de que estarán separados por mucho tiempo, aún su amor seguirá presente.

"Mi trujillana, sé que estás a punto de vivir una experiencia enorme al entrar a ese reality, y aunque no podamos estar juntos durante ese tiempo, quiero que recuerdes algo; mi amor por ti no se queda fuera de su casa, va contigo a donde vayas. Te amo", expresó.

Pamela López en reality convivencia

En el programa 'Mesa Caliente' se reveló finalmente que Pamela López es una de las participantes del reality 'La Granja Vip' donde tendrá que convivir con otras figuras de la TV durante 3 meses. Aunque reveló que le afectará mucho estar separada de sus hijos, quienes ya saben que se irá por un tiempo de su casa y van contando los días.

"Con mis hijos contamos los días, de verdad quiero que lo tomen en serio porque no es show. Todos los días, mis hijos dicen 'faltan tantos días ¿Y no te vamos a volver a ver?'. No mi amor, claro que me van a volver a ver, no es porque me quiera golpear el pecho, pero hoy por hoy soy mamá y soy papá, soy cabeza de hogar, soy quien se encarga de velar sus noches, de sus estudios, alimentación, recreación", declaró.

Así mismo, señaló que tiene un apego con sus hijos porque actualmente cumple el rol de padre y madre. Además, señaló que será madre que llegará de Trujillo para cuidarlos. Durante este tiempo, también estará alejada de su joven pareja Paul Michael, con quien ha compartido casi todo durante el último año.

De esta manera, el cantante Paul Michael no ha dejado pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje a Pamela López, al darse a conocer que no estarán juntos por aproximadamente tres meses. Además, señaló en su dedicatoria que su amor siempre la acompañará a donde vaya a pesar de estar separados durante tanto tiempo.