Magdyel Ugaz regresará a la TV tras su salida de AFHS: "Con un personaje que nunca antes ha hecho"

Magdyel Ugaz está lista para volver a la televisión y su regreso ya empieza a generar expectativa. Tras despedirse de "Al fondo hay sitio", la actriz que dio vida a la querida "Teresita" alista un nuevo proyecto que marcará una etapa distinta en su carrera y que pronto verá la luz en la pantalla chica.

Magdyel Ugaz regresará a la TV tras su salida de AFHS

Magdyel Ugaz volverá a la televisión con un nuevo proyecto que ya está dando que hablar. La recordada actriz que interpretó a "Teresita" en "Al fondo hay sitio" será la protagonista de la próxima telenovela que prepara la productora Michelle Alexander.

La noticia fue confirmada por la propia Alexander, quien se mostró muy emocionada de volver a trabajar con la actriz después de muchos años. Según contó, su historia profesional comenzó junto a Magdyel hace más de dos décadas.

"Me emociona mucho porque empecé con Magdyel Ugaz hace 23 años. Hice mi primera ficción como productora y directora y ella estuvo conmigo, y regresa con un personaje que nunca antes ha hecho", comentó la productora.

La nueva telenovela marcará el regreso de Magdyel Ugaz a la pantalla chica después de su salida de la exitosa serie "Al fondo hay sitio", donde se ganó el cariño del público durante varios años.

Michelle Alexander también recordó que su primer proyecto como productora fue junto a Magdyel. Por eso, este nuevo trabajo tiene un significado especial para ella. Ambas trabajaron juntas en la serie "Dina Páucar: La lucha por un sueño", una producción que fue muy recordada por el público peruano.

Por eso, Alexander no dudó en elogiar el talento de la actriz y destacar su regreso. Además, confirmó que Magdyel tendrá un papel muy importante en la historia.

"Es mi amiga, es dulce, maravillosa, una extraordinaria actriz", expresó. "Magdyel será protagonista de nuestra próxima telenovela", aseguró.

La emotiva despedida de "Teresita" de "Al fondo hay sitio"

Hace poco, Magdyel Ugaz se despidió del público de "Al fondo hay sitio", serie donde interpretó durante muchos años al querido personaje de Teresita. Su salida emocionó a los fans y también a sus compañeros de trabajo. Durante su despedida, la actriz agradeció al equipo de la producción por todos los momentos compartidos.

"Gracias, estoy tan orgullosa de todos ustedes. Estoy tan feliz y con sentimientos encontrados por la decisión que he tomado, pero lo único que puedo decir es que me voy con agradecimiento y el pecho hinchado porque trabajé con los mejores", expresó con la voz entrecortada.

La actriz reconoció que fue una decisión difícil porque la serie marcó una etapa importante en su carrera. Magdyel Ugaz también contó que su salida de la serie no fue una decisión impulsiva. Según explicó, llevaba varios meses pensando en darse un tiempo.

La actriz dijo que necesitaba descansar y también dedicarle más tiempo a otros proyectos que le apasionan, como el teatro. Además, explicó que tiene ganas de volver a los escenarios.

"Estoy agradecida conmigo también por darme este tiempo porque creo que lo necesito", comentó. "Primero quiero descansar y hay mucho teatro, eso me pone contenta", señaló.

En conclusión, Magdyel Ugaz inicia una nueva etapa en su carrera tras cerrar el ciclo de "Teresita" en "Al fondo hay sitio". Su regreso a la televisión de la mano de Michelle Alexander ha despertado curiosidad entre los seguidores, quienes ahora esperan ver a la actriz en un personaje totalmente distinto.