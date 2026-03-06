Reconocida ex chica reality sorprende al revelar que se casó con un jugador de fútbol americano: ¿De quién se trata?

Tras un prolongado alejamiento de la televisión, la exintegrante de Esto es Guerra, Ximena Peralta, emocionó a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio con el jugador de fútbol americano Nelson Agholor. La noticia fue compartida en sus redes sociales y rápidamente generó diversas reacciones.

La celebración y los detalles del enlace

Ximena Peralta confirmó que su unión con Agholor se produjo el pasado 5 de marzo de 2025, en una ceremonia civil e íntima. La exchica reality compartió varias fotografías que muestran la felicidad de la pareja, incluyendo un abrazo frente a la cámara, donde ella lucía un vestido blanco y él un terno color perla.

"Esposo mío", escribió Ximena para acompañar la foto junto a su pareja.

En otra imagen, la influencer posó junto a su esposo dentro de un automóvil, tomados de la mano, acompañando la publicación con la fecha de la boda y símbolos de corazón e infinito.

"5/03/2025 ❤️ ∞", escribió desatando la reacción sus seguidores, quienes destacaron la alegría de ver a Ximena feliz. La noticia se viralizó rápidamente y las reacciones positivas no se hicieron esperar.

Cabe recordar, que la influencer peruana es también conocida por ser sobrina de Jefferson Farfán, lo que amplifica el interés por sus momentos personales. Su matrimonio con Agholor marca un hito en su vida, después de haber mantenido su vida privada alejada del ojo mediático durante los últimos años.

Conociendo a Nelson Agholor, el nuevo esposo

Nelson Agholor nació el 24 de mayo de 1993 en Lagos, Nigeria, y emigró a Estados Unidos a los cinco años junto con su familia. Su padre, Félix, fue futbolista en Nigeria, mientras que su madre, Carolina, se dedicó al hogar.

Agholor completó sus estudios secundarios en la Escuela Preparatoria de Berkeley, en Tampa, Florida, destacando en diversos deportes antes de ingresar a la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.

Su carrera profesional en el fútbol americano comenzó en 2015, al ser seleccionado en la primera ronda por los Philadelphia Eagles, con quienes ganó un anillo de campeón. Posteriormente, jugó en Las Vegas Raiders (2020), entre 2021 y 2022 se unió a los New England Patriots y en 2023 fichó por Baltimore Ravens, su cuarto equipo profesional.

Según la página spotrac.com, el contrato actual de Agholor asciende a 1,210,000 dólares, con un bono por firmar de 2,540,000 dólares.

En conclusión, el matrimonio de Ximena Peralta con Nelson Agholor marca un importante paso en la vida de la exguerrera, quien reaparece con entusiasmo en redes sociales. La felicidad de la pareja y la conexión mostrada en sus publicaciones han captado la atención de seguidores y medios.