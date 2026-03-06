Alejandra Baigorria responde a Diana Sánchez tras insinuar coqueteos con Israel Dreyfus: "Habla pachotadas"

Las recientes declaraciones de Diana Sánchez sobre supuestos coqueteos entre Alejandra Baigorria e Israel Dreyfus generaron un nuevo enfrentamiento mediático entre las exchicas reality. La empresaria conocida como la "Rubia de Gamarra" decidió pronunciarse y responder a los comentarios de su excompañera.

Alejandra Baigorria responde a Diana Sánchez

Durante su participación en el podcast Sin más que decir, Alejandra Baigorria abordó directamente las declaraciones de Diana Sánchez. La empresaria insinuó que la exchica reality habría mencionado ese supuesto coqueteo con el objetivo de desviar la atención de otro tema que también involucra a ambas.

"Yo creo que la gente cuando quiere tapar otra verdad habla pachotadas. Porque si vamos hablar de verdades, no me piquen", expresó en un primer momento, dejando entrever que detrás de esas afirmaciones existiría otro conflicto.

Baigorria también sostuvo que los comentarios de Sánchez, más que afectarla, permiten que cada persona saque sus propias conclusiones sobre la situación. Además, señaló que la actitud de atacar sería una señal de que se intenta ocultar algo.

"Gracias por esas palabras por que hoy en día se puede aclarar todo y cada uno saca sus propias conclusiones. Cualquier persona que puede evaluar sus gestos que es lo primero que hace atacarme cuando una persona esta tratando de tapar una verdad actúa de esa manera", añadió.

En relación con Israel Dreyfus, la empresaria aclaró que nunca existió una relación sentimental entre ambos. Según explicó, lo que compartieron fue únicamente una amistad marcada por bromas y confianza propia de los compañeros de reality.

"Si hubo un coqueto con alguien jamás digo que no acepto por que era una persona soltero pero con Isael no si hubiera pasado en su momento lo digo pero con el no. Con el ha habido abrazos y chacoteado por que somos amigos pero si me vuelven a invitar cuento por que la amistad de Diana y Alejandra se terminó", señaló Baigorria.

Diana Sánchez y los rumores sobre Mario Hart

En el podcast 'Sin más que decir', Diana Sánchez fue consultada sobre algunos rumores que se corría entre la zona de producción del programa reality 'Combate'. Según comentó el productor, Alejandra Baigorria que sí tuvo una relación con Mario Hart, señaló que sí había aquellos rumores de su amiga con su ex.

"¿Tuviste o no tuviste algo con Mario Hart?", le preguntaron, y Diana dijo: "Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más voy a pedirle a Mario Hart porque hasta el día de hoy tengo 39 años y me siguen relacionando contigo 'rata asquerosa', pásame mi pensión de manutención, mis regalías porque tú y yo hemos tenido una relación ficticia, pero lo hemos tenido, así que cumples"

La exchica reality explicó que siempre mantuvo una relación de amistad con Hart y con otros integrantes del programa, lo que generó especulaciones entre el público. Según contó, era común verla compartir con varios compañeros durante las grabaciones.

"Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, siempre lo he querido como un amigo, nos hemos llevado súper bien, andaba de arriba y abajo con él y con Pantera, luego estaba Israel que yo quería todo, pero él nada. ¿Tú crees que puedes tener una relación con cualquiera de estos insectos de los realitys? son una porquería", expresó la joven entre risas y bromas en el podcast en vivo.

El intercambio de declaraciones entre Alejandra Baigorria y Diana Sánchez reavivó viejas historias vinculadas a su etapa en los realities de competencia. Mientras la empresaria negó tajantemente cualquier coqueteo con Israel Dreyfuss y sugirió que su examiga busca desviar la atención, Sánchez optó por tomarse con humor los rumores sobre su vida sentimental en aquella época.