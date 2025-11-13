Israel Dreyfus le 'pincha el globo' a Pamela López por su nuevo tema 'Clandestina': "Más de lo mismo"

Desde que Pamela López se separó de Christian Cueva, ha logrado tener mucha notoriedad convirtiéndose parte de la farándula. Ahora, está promocionando el debut como cantante y su nuevo tema, pero Israel Dreyfus la cuestiona por sacar lo mismo que todos sacan.

¿Israel Dreyfus no le gustó el tema?

En el podcast 'Por no decirlo', Pamela López y Paul Michel llegaron para hablar sobre su relación, sus antiguas relaciones amorosas y sobre el próximo lanzamiento de su tema "La Clandestina". Es así como el conductor Israel Dreyfus le consulta sobre el contenido de esta canción y si se trataría de una indirecta para Christian Cueva y Pamela Franco.

"¿Tu canción es referente a tu pasado?", le pregunta, y López dice: "A mi experiencia, pero es muy sutil ¿sabes? no es tan tiradera, no es tan fuerte".

Ante la nueva canción que crearon Pamela López con su nuevo novio Paul Michael que sería una indirecta para su expareja, el chico reality cree que sería algo ya muy repetitivo y que al público ya puede cansar.

Después, le menciona: "Porque está de moda, sacas una canción y es una indirecta para tu ex o para el papá de tus hijos" y le responde: "Pero más allá de eso, les está funcionando a las personas que están haciendo eso". Luego, el chico reality le critica: "Claro, pero es más de lo mismo. Llegará un momento de la cual se agote ese recurso y que ya no llame mucho la atención.. porque es morbo al final".

Paul Michael saca cara por Pamela López y su tema

Ante los cuestionamiento de Israel Dreyfus al tema "La Clandestina", el joven cantante señala que primero tendrían que escucharla antes de empezar a juzgarlo. Aunque, luego mencionan que en el título se puede ver claramente para quien también va dirigido, que sería para Pamela Franco.

"La canción se llama 'La Clandestina' (Ya con el título sacas tu línea) Espera, primero tienes que escuchar el contenido", dice Paul Michael, y el chico reality le dice: "La clandestina definitivamente no has sido tú".

De esta manera, Pamela López y Paul Michael vienen promocionando su nuevo tema "La Clandestina" que sería una indirecta para Christian Cueva y Pamela Franco. Para Israel Dreyfus, esto sería más de lo mismo y que en algún momento, el público dejará de gustarle. Por ello, les aconseja enfocarse en sacar algo mejor que pueda tener una mayor llegada y sonar.