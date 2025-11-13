Christian Cueva confirmaría su postulación al Congreso para el 2026 ¿Se retirará del fútbol?

Como se conoce, Christian Cueva está jugando actualmente en el equipo de Emelec en el Ecuador y cada cierto tiempo viaja a Perú para poder visitar a sus pequeños, y a Pamela Franco. A medio año de las elecciones, se reveló que el pelotero estaría preparando su candidatura para el Congreso ¿Qué dijo?

¿Confirma su lanzamiento al Congreso?

Por las redes sociales, ha circulado un video donde se ve a la candidata a la presidencia Fiorella Molinelli del partido 'Fuerza y Libertad' junto a Christian Cueva. Es así como se creyó que el pelotero podría involucrarse en la política para las elecciones de 2026 y se lanzaría al Congreso.

Hace unas horas, el pelotero de Emelec compartió este mismo video donde se le ve bailando con Molinelli donde hablan sobre su postulación como diputado haciendo que todos los rumores podrían ser ciertos.

Además de ello, en la cuenta oficial de 'Fuerza y Libertad' compartieron un video donde se puede ver al 'Aladino' manejando en un auto con la candidata y al muñeco del caballito en la parte trasera. Lo que llama la atención, es que el futbolista le pregunta si aún tiene un espacio para él.

"Me he enterado que está lanzándose a la presidencia", le dice Cueva en el video. Luego, Fiorella Molinelli le dice: "Fuerza para cambiar al Perú y libertad para vivir sin miedo en estos tiempos de tanta inseguridad" y el pelotero le pregunta: "¿No habrá un espacio doctora por ahí?".

¿Christian Cueva dejaría el fútbol?

El pelotero Christian Cueva tiene una carrera profesional donde ha destacado por su talento en varios clubs peruanos e internacionales. Aunque, se descuidó por un largo tiempo, ha vuelto a prepararse nuevamente siendo llamado al Cienciano y luego, pasó al Emelec de Ecuador.

Si bien está trabajando en su pasión que es el fútbol, se ha hablado de su cambio de profesión en más de una ocasión como en la música, pero se negó hacerlo. Ahora, estaría interesado aparentemente en la política tras aparecer junto a la candidata de un partido en sus redes sociales.

De esta forma, se cree que Christian Cueva podría dejar el fútbol para dedicarse en el ámbito de la política. El futbolista no ha dado una información clara sobre su posible postulación al Congreso, pero sí que estaría involucrado con el partido de 'Fuerza y Libertad', donde tienen a Fiorella Molinelli como candidata a la presidencia.