Christian Cueva y sus compañeros protestan contra Emelec por falta de pagos: "Hemos decidido no entrenar"

Christian Cueva estaría viviendo una terrible situación en el fútbol ecuatoriano. El volante peruano, junto a todos sus compañeros de Emelec, decidió levantar su voz de protesta debido a los reiterados incumplimientos en los pagos. La crisis económica golpeó con fuerza al plantel y obligó a tomar drásticas medidas.

Denuncian falta de pago en Emelec

El malestar no quedó en silencio. Los jugadores optaron por paralizar sus entrenamientos y unirse públicamente para exponer el problema. Según ellos, la deuda se arrastra desde hace meses y afecta a toda la plantilla, con retrasos que habrían llegado hasta los ocho meses. La huelga fue el último recurso.

"Los jugadores de Emelec manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación ante el reiterado incumplimiento en el pago de nuestro salario. Lastimosamente, existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 3, 5, 7 y 8 meses de retraso", dijo en Luis Fernando León, líder del equipo.

La protesta tuvo gran impacto en la hinchada y en los medios, ya que Emelec es uno de los clubes más tradicionales del fútbol ecuatoriano. La presión ejercida por Cueva y sus compañeros dejó al descubierto una crisis administrativa que pone en riesgo la estabilidad del equipo en plena competencia oficial. Sin embargo, los jugadores también recalcaron que están comprometido con el equipo.

."Hemos decidido no entrenar hasta que se nos cumplan los compromisos que hemos establecido con los dirigentes. Nuestro compromiso con el club siempre ha sido al cien por ciento y con la hinchada también", agregó León.

Emelec se pronuncia por crisis

Ante la situación, la directiva del cuadro 'eléctrico' reaccionó rápidamente y difundió un comunicado en redes sociales. El club aseguró que los pagos fueron procesados y que existieron "interpretaciones equivocadas" por parte de los futbolistas. Además, se ratificó el compromiso de mantener el orden y la estabilidad institucional de cara a lo que viene.

"La directiva reitera su compromiso con la estabilidad, el orden y el fortalecimiento de nuestra institución, trabajando siempre en beneficio de Emelec y de su hinchada", se lee en el comunicado que difundieron en sus redes sociales.

Es así que, el Emelec busca dejar atrás el conflicto y retomar los entrenamientos con normalidad. El equipo ya piensa en su próximo desafío frente a Deportivo Cuenca, duelo programado por la LigaPro. Sin embargo, el caso de Christian Cueva y la protesta del plantel dejan en evidencia que la relación entre jugadores y dirigencia sigue siendo frágil.