Pamela Franco se luce muy feliz al lado de Christian Cueva y pone fin a los rumores: "Te amo"

La relación entre el pelotero Christian Cueva y la cantante Pamela Franco está enfrentando la distancia, pero tras el reciente semblante de la artista, se creyó que estaría distanciada del 'Aladino'. Ahora, todo acaba se ha desmentido porque se lucieron juntos en sus redes sociales y más enamorados que nunca.

¡Se lucen más juntos que nunca!

En más de una ocasión, Pamela Franco negó que esté en malos términos con el 'Aladino' tras rumores de distanciamiento en su relación amorosa. Es así como el pelotero sorprendió en sus redes sociales en compartir una foto recibiendo un beso de la intérprete, desmintiendo así todos los rumores.

"Te amo Pamela Franco", escribió Christian Cueva, y la cantante respondió: "Qué bonito despertar así, te amo más amor".

Después, la cantante de cumbia compartió un video con las rosas que le regaló el pelotero y le dedicó un mensaje de agradecimiento. La artista expresa con mucho cariño que le habría encantado el detalle recibido.

"Amo y te amo. Mi amor, me encantó", expresó.

Pamela Franco y Christian Cueva juntos

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva inició hace un año aproximadamente tras separarse de Pamela López. Aunque al inicio lo negaban y se ocultaban de los medios para que nos los ampayara juntos, finalmente se dejaron ver en más de una ocasión ya que el pelotero iba a cada show que realizaba la cantante.

Varios meses después anunciaron que están en una relación juntos cuando compartieron un beso de ambos en sus redes sociales y ya no se ocultaban. Incluso, decidieron realizar tres colaboraciones musicales en la cumbia que se volvieron todo un éxito en las plataformas digitales.

La pareja se encontraba desbordando mucho amor mientras que el deportista jugaba en el Cienciano, pero tuvieron que separarse cuando el 'Aladino' fue contratado para jugar en el Club de Emelec en Ecuador. Por ello, ambos mantiene una relación a distancia, donde la artista viaja para visitarlo y viceversa.

Aunque en los últimos días se habló de un aparente distanciamiento entre la pareja que involucraría problemas económicos, ya que aparentemente Cueva le debía a la cantante de cumbia.

En conclusión, todo esto fue desmentido ya que Christian Cueva compartió un foto en sus redes sociales exclamando su amor por Pamela Franco y la artista compartió la fotografía de ambos juntos. Es así como la pareja acaba con los rumores de su supuesta separación y problemas.