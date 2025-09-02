¡Momento familiar! Christian Cueva vuelve a salir con sus tres hijos luciendo muy felices

El pelotero Christian Cueva ha estado sin poder a sus hijos durante meses debido a los problemas legales que tenía con Pamela López. Después de conciliar su régimen de visitas de sus menores hijos, el 'Aladino' llegó al Perú para pasar el máximo tiempo posible con ellos.

¡Cueva y sus hijos vuelven a salir juntos!

El último fin de semana, Christian Cueva llegó al Perú para poder compartir con sus tres menores hijos después de haber logrado una conciliación con Pamela López sobre el régimen de visitas. Es así como el pelotero fue captado saliendo por primera vez con sus pequeños.

Ahora, el programa de 'Amor y Fuego' compartieron nuevas imágenes de la segunda salida que tuvieron juntos. Según revelaron, el 'Aladino' fue a recoger a sus hijos de su casa de San Isidro para luego llevarlos a comer en un restaurante. Luego de ello, fueron a un centro comercial donde compró zapatillas para los tres menores.

Después, los captaron ingresando a una zona de juego donde Christian Cueva estuvo jugando con sus pequeños, donde se lucía atento y cariñoso con ellos. Incluso, durante un momento se ve al pelotero dando un abrazo y un beso en la cabeza de la mayor de sus hijas.

Según lo que se observó, los pequeños disfrutaron todo el momento de la salida familiar con su padre después de varios meses sin verlo. Como se recuerda, el futbolista del club Emelec llegó al Perú pidiendo un permiso especial para poder pasar tiempo con sus hijos en Lima.

¡Quiere estar con ellos!

El exseleccionado peruano arribó al aeropuerto Jorge Chávez desde Ecuador, donde está jugando para el equipo de fútbol Emelec. Así mismo, fue recibido por un grupo de periodistas que lo esperaba. Cueva afirmó que pidió permiso a su equipo para poder compartir tiempo con sus pequeños. En esa misma línea, aseguró que ya no tiene ningún problema para poder visitar a sus pequeños como anteriormente.

"No (hay ninguna negativa de la visita), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?", agregó al medio de prensa.

De esta manera, Christian Cueva puede visitar libremente a sus menores hijos y desde que ha llegado al Perú ha pasado cada momento que le permiten con ellos. El pelotero se luce muy feliz junto a sus pequeños paseando y jugando.