¿Lo choteó otra vez? Isabella Ladera niega vínculo sentimental con Hugo García: "No somos novios"

Desde hace meses, Hugo García mantiene una bella relación de amistad con Isabella Ladera, aunque muchos creen que el peruano estaría enamorándose parece que la influencer solo lo vería como un amigo cercano. Ante la insistencia de sus seguidores, la venezolana recalcó que no es novia del ex chico reality.

¡Isabella revela que no es novia de Hugo!

El programa 'América Hoy' compartió la transmisión que realizó Isabella Ladera en sus redes sociales el último fin de semana, donde estuvo conversando con sus seguidores. Es así como la venezolana recibió un mensaje de Hugo García y ella le respondió, donde parecía que se mandaban mensajes como si fueran pareja.

"Vengo del futuro a decirte que tendrás una linda noche, la próxima corres conmigo Andrea", comentó Hugo en la transmisión de Isabella, y ella respondió: "Mi niño 11:11 ¿Estás ahí? voy a pedir un deseo".

Luego, una usuaria no dudó en consultar porque hasta el momento no han anunciado que están en una relación oficialmente, pero la ex de Beéle aclaró que no es cierto, dejando sorprendida con su respuesta a sus seguidores.

"¿Para cuándo formalizan? ya digan que son novios", le pregunta, y la influencer responde: "No somos novios, ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero él a mí, vamos a ver qué pasa. Más allá del destino, vamos a ver nuestras decisiones y toda esa vaina".

¿Qué opinaron los conductores de TV?

Al parecer, Isabella Ladera habría 'choteado' nuevamente a Hugo García con estas recientes declaraciones a sus seguidores. Por ello, los conductores de 'América Hoy' no dudaron en comentar que estarían 'paseando' al chico reality en la zona de amigos a pesar de sus esfuerzos.

"A mí me da la impresión que a Hugo lo tienen para el gusto. Desde que una mujer dice 'mi niño lindo' es porque estás ahí simplemente de gusto. Yo creo que luego a Isabella Ladera le aparece un súper buen pretendiente como a ella le gusta", expresó la conductora Janet Barboza en vivo, aunque Valeria Piazza cree que la pareja estaría yendo despacio.

Finalmente, la influencer Isabella Ladera ha dejado en claro que Hugo García se convirtió en una persona cercana a ella y su familia, pero no son novios. Aunque, la joven siempre deja la esperanza que en algún futuro pueda concretar una relación amorosa con el artista peruano. Solo el tiempo lo confirmaría.