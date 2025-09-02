Abogado de 'Cri Cri' reveló imágenes que probarían su inocencia: "Él no podía sostenerse por sí mismo"

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, sigue generando polémica tras su liberación luego de pasar casi un año en el penal de San Juan de Lurigancho. Su abogado, Eduardo Medina, sorprendió a la opinión pública al mostrar imágenes exclusivas del día del presunto abuso a una joven de 19 años.

Abogado de 'Cri Cri' muestra imágenes clave

Este 2 de septiembre en el programa 'Ponte en la cola', Eduardo Medina compartió evidencia del caso contra Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán. De acuerdo con lo que explica el abogado, hay evidencia de que 'Cri Cri' no habría sido el autor de la violación.

"Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo (...) Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí", explicó el abogado. Medina también detalló que Martínez Guadalupe perdió la consciencia por momentos, situación captada por el personal de la orquesta que tomó fotos de aquel instante.

Además, se difundieron imágenes en las que 'Cri Cri' es llevado a su habitación por el personal de seguridad y la víctima debido a la cantidad de alcohol ingerido. El abogado cuestionó la versión que lo acusa de abuso:

"Una persona que no se podía sostener, ¿cómo es que en tan poquito tiempo ha podido llevarse una escalera de casi 50 metros en zigzag, y poder abusar?, sostener una relación de ese tipo y luego bajar con la misma velocidad", cuestionó Medina.

Testimonios y contradicciones en la investigación

El abogado también reveló que algunos testigos y la joven habrían modificado su versión para perjudicar a Martínez Guadalupe. Según Medina, inicialmente la víctima habría identificado al acusado por su vestimenta y voz, pero las cámaras de seguridad no permitieron corroborarlo con certeza.

"Lo interesante es que las personas que han dado su testimonio en un primer inicio en el momento que se ha dado el juicio cambian su versión a perjuicio de Christian...En algún momento, cuando esto culmine, el video lo podrán ver. Otro elemento valorado ha sido que ella primero dice que lo reconoce por la voz, por la luz", explicó.

Según la defensa, la acusación podría estar motivada por envidia, ya que la joven habría esperado a otra persona en su habitación durante la fiesta. Estas declaraciones refuerzan la teoría de la defensa de que la acusación carece de fundamentos sólidos y que las imágenes presentadas son un elemento clave para cuestionar la versión de la víctima.

En conclusión, con la presentación de estas imágenes y la explicación detallada de su abogado, Cristian Martínez Guadalupe busca limpiar su nombre tras casi un año de prisión preventiva. La evidencia apunta a que 'Cri Cri' no pudo haber cometido el presunto abuso, mientras la familia confía en que la verdad salga a la luz y el proceso judicial se cierre temporalmente.