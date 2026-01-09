RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se volvió viral! Romeo Santos reposteó TikTok de Angie Arizaga y ella no ocultó su emoción

Angie Arizaga no ocultó su sorpresa al ver que Romeo Santos reposteó un video suyo en Instagram. El momento se volvió viral en redes.

Romeo Santos sorprende al compartir video de Angie Arizaga y ella lo celebra.
09/01/2026

Angie Arizaga vivió un momento que jamás imaginó y que rápidamente dio la vuelta por todas las redes sociales. La influencer peruana no ocultó su alegría al descubrir que Romeo Santos, el reconocido "Rey de la Bachata", compartió en sus historias de Instagram un video que ella había subido a TikTok junto al padre de su hija.

Angie Arizaga feliz de que Romeo Santos reposteó su TikTok

Angie Arizaga celebró emocionada que Romeo Santos, el "Rey de la Bachata", compartiera en sus historias de Instagram un video que ella grabó para TikTok junto al padre de su hija. El gesto sorprendió pues el artista internacional se fijó en un contenido hecho desde Perú. Por ello, Angie decidió compartir su reacción con todos sus seguidores. 

Angie Arizaga se emociona porque Romeo Santos compartió su video. (Instagram)
En Instagram, ella reposteó la historia de Romeo Santos y escribió emocionada: "Romeo Santos compartió nuestro video", acompañado de emojis de sorpresa y una carita sonrojada, dejando claro que el momento la tomó totalmente desprevenida.

El video que conquistó al "Rey de la Bachata"

El clip que Angie Arizaga subió a TikTok formaba parte de un trend muy popular que utiliza una canción de Romeo Santos. En el video, la influencer aparece relajada, divertida y siguiendo el ritmo del tema, lo que hizo que conectara rápido con el público.

En el playback se escucha claramente la frase: "Mi amor, tú dices que yo soy loca pero más loco eres tú que estás conmigo", parte de la letra que muchos usuarios vienen usando en esta tendencia.

El fragmento pertenece a la canción "Lokita por mí", uno de los temas que viene sonando fuerte en plataformas digitales. La naturalidad del video de Angie, sumada a la química del momento, habría sido clave para que Romeo Santos decidiera compartirlo en su cuenta oficial, algo que no ocurre todos los días.

@angiearizaga 🤣🤣 @Jota Benz Official Te Amo 🤍✨ #italia #bari ♬ sonido original - betomas93

En el mismo audio se oye la voz del cantante interpretando: "Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa", una parte que ya se volvió viral y que muchos identifican al instante.

Lo que terminó de emocionar aún más a los seguidores fue que Romeo Santos no solo reposteó el video de Angie Arizaga, sino que además incluyó el enlace de su sencillo en Spotify en la historia que compartió. Este detalle dejó claro que el cantante no solo aprobó el contenido, sino que también lo usó para seguir promocionando su música.

En conclusión, Romeo Santos sorprendió al compartir en sus redes sociales un video de Angie Arizaga, gesto que la influencer no ocultó le tomó por sorpresa. Sin necesidad de mayores declaraciones, el momento quedó como una anécdota destacada en su carrera digital y como una muestra de cómo una tendencia en redes puede cruzar fronteras y llamar la atención de artistas internacionales.

