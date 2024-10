Romeo Santos sorprende a Deyvis Orosco y Cassandra en pleno concierto: "Un aplauso para el amor"

Romeo Santos dio un espectacular concierto en Lima la noche de ayer. Sin embargo, todas las miradas se las llevaron el cantante Deyvis Orosco y su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid, quienes protagonizaron un tierno beso a pedido del denominado 'Rey de la bachata'.

El intérprete de 'No te creas tan importante' no podía perderse el concierto de Romeo Santos, al que acudió junto a la madre de su hijo. No obstante, no contaba con que Romeo le pidiera que besara a su pareja segundos antes de cantar uno de sus temas más conocidos.

Romeo Santos sorprende a Deyvis y Cassandra

El exintegrante de Aventura tomó unos segundos para interactuar con el público y, repentinamente, las cámaras enfocaron a Deyvis y Cassandra; enseguida, el cantante les pidió que se dieran un beso frente a los miles de asistentes que estaban presenciando el espectáculo.

"Aplausos para el amor. No tienes ningún fallo en el amor, excelente" , exclamó Romeo Santos mientras el cantante de cumbia y su esposa sellaban su amor con un tierno beso. Acto seguido, Romeo Santos procedió a cantar 'Un beso'.

El beso de Deyvis y Cassandra no pasó desapercibido para sus seguidores y eso quedó demostrado en los comentarios que el público hizo. "Asuuu. que lujo que Romeo Santos los salude... felicidades", "Qué hermoso", "Que lindos", "Qué lindo, el beso en la frente es respeto y amor sincero", comentaron algunas personas.

Deyvis cantó en el Estadio Nacional

La noche del 11 de octubre fue mágica en el Estadio Nacional, donde la Selección Peruana no solo logró una victoria emocionante ante Uruguay, sino que también se vivió un espectáculo musical que llenó de energía a todos los asistentes. El encargado de encender el ambiente fue nada menos que Deyvis Orosco, conocido como el 'Bomboncito de la cumbia', quien hizo vibrar a la multitud con su música contagiosa.

"¡Arriba Perú! Tuvimos un show increíble con una gran victoria. Momento único en el Estadio Nacional", escribió Deyvis en su Instagram, donde compartió imágenes del evento que hicieron que sus fans estallaran de alegría.

De esta forma, Deyvis Orosco sigue consolidándose como uno de los líderes de la cumbia en el Perú y, recientemente, protagonizó un tierno momento con Cassandra en el concierto de Romeo Santos.