Pamela López respondió a las indirectas de la expareja de Paul Michael: "Es una completa desconocida"

Pamela López sigue protagonizando titulares mientras avanza en el proceso de conciliación con Christian Cueva, luego de meses de disputas legales. A pesar de los avances en su relación con el futbolista, la influencer no dejó pasar los comentarios de Sofía Delgado, expareja de Paul Michael, quien la criticó recientemente.

Respuesta a Sofia Delgado, expareja de Paul Michael

En una entrevista para el programa 'Ponte en la Cola', Pamela López se pronunció sobre los comentarios de Sofia Delgado, expareja de Paul Michael, quien la acusó de doble moral. La influencer prefirió no profundizar en los señalamientos y mantuvo un tono firme pero respetuoso:

"No voy a ponerle calificativos ni me voy a referir porque es una completa desconocida en vida, pero con bastante respeto le voy a pedir que no se refiera a mí porque no conoce más que lo de la tele. Entonces sus problemas no son conmigo, no me genera nada, no me suma a mi vida, yo no le he quitado nada. Yo la multiplicaría por cero", declaró.

A pesar de minimizar las palabras de Delgado, Pamela López destacó que Paul Michael cumple con sus responsabilidades hacia su hija. Recalcó que su aporte no se limita al aspecto económico, sino que se refleja en la participación activa en la vida de sus hijos.

"El está cumpliendo una conciliación... Paul ha llegado a sumar a mi vida, no tiene que ser económicamente. No todo es el dinero, para eso mis hijos tienen su papá", señaló la trujillana.

Christian Cueva y su gesto hacia los hijos

En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela López reveló que Christian Cueva tuvo un detalle económico con sus hijos durante el Día del Niño. La trujillana explicó que, debido a compromisos laborales, no pudo acompañarlos, pero el futbolista se aseguró de que recibieran un regalo.

"El Día del Niño, lastimosamente, estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para no sé, llevarlos a comer, para comprarles un juguete", detalló López.

La influencer también abordó el depósito de 12 mil soles realizado por Cueva a través del Banco de la Nación, aclarando que se trataba de una pensión anticipada. Reafirmó que continuará buscando una pensión justa y resolviendo los asuntos pendientes relacionados con su divorcio.

"No puedo dar muchos detalles por orden de la jueza, nos solicitó eso a ambas partes, no podemos hablar ninguno de los dos sobre todos los acuerdos que se han dado. Es una pensión anticipada, el monto de 12 mil, pero todavía falta resolverlo como corresponde, una pensión justa y también el tema de nuestro divorcio y otros temas pendientes", explicó.

En conclusión, a pesar de los conflictos mediáticos y las críticas externas, Pamela López mantiene firme su enfoque en el bienestar de sus hijos y en la conciliación con Christian Cueva. La trujillana demuestra que, más allá de los problemas legales y los comentarios de terceros