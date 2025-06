Pamela López sobre declaraciones del abogado de Christian Cueva: "Lo que está haciendo es difamarme"

La batalla legal entre Pamela López y Christian Cueva continúa generando controversia. Esta vez, la madre de los hijos del futbolista salió al frente para rechazar tajantemente las declaraciones del abogado del deportista, quien afirmó que ella habría recibido el dinero correspondiente a la pensión de alimentos.

Pamela López ofreció contundentes declaraciones al programa 'Amor y Fuego', luego de que el abogado del futbolista, Henry Graus, asegurara que ella ya habría recibido el dinero depositado por el jugador. La aún esposa del mediocampista no se quedó callada y negó rotundamente las afirmaciones.

En esa misma línea, Pamela, también explicó que el dinero se encuentra en una cuenta del Banco de la Nación, a la que no ha podido acceder.

Pamela también cuestionó las intenciones de Cueva de solicitar un régimen de visitas, recordando que actualmente reside en Ecuador, donde juega por Emelec.

Pamela también se pronunció sobre las versiones que señalan que le habría prohibido a Cueva ver a sus hijos. Aseguró que esa información es falsa y que el futbolista ha tenido las puertas abiertas para compartir con ellos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

La trujillana también cuestionó que ahora el deportista exija un régimen de visitas cuando no reside en el país.

Además, Pamela lanzó una de las declaraciones más duras al asegurar que Cueva no conoce nada sobre la vida cotidiana de sus hijos.

"Tú no conoces los gustos, no conoces las tallas, no conoces quién es su mejor amigo, no conoces los lugares que les gusta, no conoces sus platos favoritos, no conoces su color favorito, no conoces nada de mis hijos porque tú no los has criado. Tú solamente eres el donante de mis hijos, el progenitor, más no eres un padre", afirmó tajante.