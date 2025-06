¡Bajo supervisión! Pamela López solo permitiría que Cueva pueda ver a sus hijos dos horas al mes

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva por sus hijos sigue por la vía legal. Ahora, el abogado del pelotero ha salido a declarar ya que la influencer habría propuesto que sus hijos solo podrán ver a su padre máximo dos horas al mes.

En una entrevista con 'Todo se filtra', el abogado Henry Grauss habló en representación de su patrocinado Christian Cueva donde informa que está pidiendo que pueda ver a sus hijos. Así mismo, reveló que Pamela López solo estaría ofreciendo que pueda verlos dos horas al mes, sin sacarlos de su casa y bajo supervisión de una nana.

"Pide que pueda ver a sus hijos con normalidad porque es un derecho ganado, no solamente él como padre, sino de los niños que tienen derecho de ver a su padre. Pide que el señor Christian pueda verlos solamente dos horas al mes y excepcionalmente, en su cumpleaños, día del Padre, Navidad y Año Nuevo, excepcionalmente pueden pasar dos horas más en su casa bajo supervisión y no puede salir a pernoctar" , revela el abogado.

Esto contradeciría lo dicho por Pamela López hace solo unos días, donde afirmaba que Christian Cueva podría ir a ver a sus hijos cuando quiera sin restricciones a sacarlos a pasear, pero con previo aviso. Incluso, afirmaba que pasara a verlos porque no los ve hace mucho tiempo, pero según su pedido en la conciliación sería todo lo contrario.

"Es libre, hace tiempo que no los ve (...) ¿Por qué no los visita? ¿Por qué no va a verlos y los saca?", expresó López hace unos días en una entrevista.