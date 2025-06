¿Quería reconciliarse? Tilsa Lozano reveló que Jackson Mora la invitó a España hasta antes de su ampay

Desde que Jackson Mora se encuentra divorciado de Tilsa Lozano, siempre se ha mostrado muy feliz de fiesta y ahora, sacaron a luz fotografías con una mujer española cuando aún estaba casado con la 'vengadora'. Ahora, la conductora de TV reveló que el boxeador la estaba invitando a España.

Jackson Mora la invitaba a un viaje a España

Durante el programa de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano habló sobre el ampay de su ex Jackson Mora con una anfitriona, pero también las imágenes donde salía al lado de una amiga periodista española. Esto le llamó mucho la atención, ya que unas horas antes de anunciarse las fotos, la estaba invitando a un viaje a España.

"En los camerinos tú me habías contado que en estos mensajes en que te venía escribiendo estos días, te había invitado a España, Madrid", menciona su compañera y Tilsa responde: "Hoy viajó a Buenos Aires, me escribió hasta ayer en la noche para invitarme el día Lunes para viajar a España. Me imagino que por ahí me la quería presentar ¿Qué te puedo decir? Ya me río, que me queda".

Aunque afirma que su exesposo tiene todo el derecho a rehacer su vida, afirma que él la sigue buscando para una reconciliación, pero al ver lo que hace no estaría muy a gusto. Aunque bromea diciendo que hubiera aceptado ir a España solo para ver a Bruno Agostini.

"Le acepto el viaje, me pago mi otro pasaje y me voy a ver a Brunito, felices los cuatro o cinco", expresó entre risas.

Tilsa sobre ampay

Además, la conductora de TV se quebró en vivo cuando reveló que aquella foto que muestran de Jackson Mora con española, él la había mentido y ahora, se da cuenta que aparentemente la habría engañado cuando estaban casados.

"Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón. A mí lo que me duele es la mentira. Hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de 'te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira', cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente", expresó.

Por el momento, Tilsa Lozano se mantiene firme con su separación con Jackson Mora y tras las recientes revelaciones, ese capítulo estaría cerrado. Afirma que el boxeador la invitó a España, pero ella no aceptó ir.