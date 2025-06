Lucy Bacigalupo sorprende al revelar que su exesposo la golpeaba: "Le puse una denuncia"

La actriz cómica Lucy Bacigalupo sorprendió al público durante su participación en el programa "El valor de la verdad", donde abordó momentos difíciles de su vida personal. Entre las confesiones más impactantes estuvieron las secuelas que le dejó un accidente tras una operación y, sobre todo, una agresión que sufrió por parte de su exesposo, ocurrida después de su separación.

Lucy Bacigalupo confirma agresión de su expareja

Durante la emisión del programa conducido por Beto Ortiz, la actriz respondió afirmativamente a la pregunta 14, en la que se le consultó si su exesposo la había agredido. Según narró, el hecho ocurrió en una situación sorpresiva, cuando ya no mantenían una relación.

"Estábamos separados. Yo estaba hablando por teléfono y sentí un lapo en el oído. Volteé y era él. Di un grito y se fue corriendo. Pasó esa vez. No sé qué habría escuchado, pero no sé qué lo motivó... los celos o la cólera de que yo no quería volver con él", reveló en primer lugar Lucy.

Ante este hecho, Bacigalupo decidió acudir a las autoridades. Presentó una denuncia que terminó en una orden de restricción para evitar cualquier acercamiento del agresor.

"Salieron todos mis primos y se fue corriendo. En ese momento yo voy y pongo una denuncia. Le pusieron una orden de restricción para que no se me acerque y ahi es dónde deja de ver a su hija y visitarla. Pero después cuando hemos estado casados jamás ha alzado la voz.

Lucy reveló detalles de su accidente

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Lucy Bacigalupo fue consultada sobre los efectos reales de su accidente y si este podría haberla dejado discapacitada. La actriz explicó que todo ocurrió cuando intentaba bajar sola de la camilla a pocos días de ser operada. La caída, según relató, le provocó una desviación en el coxis que antes no tenía.

"Yo tenía un dolor en el coxis que no se pasaba con las terapias. No me duele la espalda ni las piernas porque quedé bien después de la operación, pero tengo el coxis desviado, y no era así antes. Probablemente sea a causa de la caída. Voy a tomar medidas porque no es justo que yo haya ido al hospital para mejorarme y haya salido así", expresó con indignación.

Además, Lucy mencionó que tras el accidente diferentes doctores le manifestaron que es un milagro que no haya sufrido afectaciones peores a su físico.

"Las palabras del doctor fueron que he tenido un ángel, porque pude quedar paralítica. No puede una persona estar sacando una camilla sola a cinco días de haberse operado la columna. Si me hubieran operado la cervical, no estaría acá", comentó.

El testimonio de Lucy Bacigalupo no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones en redes sociales. Su relato evidenció la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en situaciones de violencia y también puso en discusión la seguridad dentro de los centros de salud públicos.