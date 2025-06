Lucy Bacigalupo es la nueva participante de 'El Valor de la Verdad': "Era como una película de terror"

Este domingo, la reconocida actriz cómica Lucy Bacigalupo será la invitada en la nueva edición del programa El Valor de la Verdad. La popular artista promete abrir su corazón y contar los episodios más duros que ha enfrentado en los últimos años, debido a las infidelidades de su esposo y los traumas que ha pasado a lo largo de su vida.

Durante su paso por el temido sillón rojo, Bacigalupo abordará dos temas que marcaron profundamente su vida, como la traición de su expareja y una reciente experiencia médica que casi le cuesta la vida. La actriz revelará cómo vivió la etapa más oscura de su relación sentimental, que incluyó agresiones físicas y una infidelidad mientras estaba embarazada.

Pero la parte más conmovedora de su testimonio gira en torno a un problema de salud que la llevó al quirófano. Bacigalupo hablará sobre la operación a la que fue sometida por una estenosis espinal, procedimiento que terminó en tragedia tras sufrir una aparatosa caída durante su traslado en camilla. Este accidente agravó su estado y la dejó temporalmente inmovilizada.

"Se demoraron mucho. Yo lloraba porque el dolor comenzó aquí y me subió hasta el último dedo, me dolía todo", se le escucha decir tras la pregunta que le formuló Beto Ortiz .

Asimismo, la recordada figura de Risas y Salsa y Humor Recargado mostrará su lado más vulnerable, relatando cómo enfrentó la angustia de no poder mover su cuerpo, las secuelas físicas que aún arrastra y la carga emocional que le dejó la situación. Además, responderá si alguna vez pensó en atentar contra su vida.

El diciembre del 2024, a través de un reportaje en el programa de Magaly Medina, la actriz Lucy Bacigalupo contó a detalle lo que habría sufrido a causa de la negligencia médica en el Hospital Rebagliati. La artista comentó que tras su exitosa primera cirugía de la columna, la llevaron para realizarse algunos exámenes y se cayó de la camilla.

"Como no me pudo sacar del cuarto, empujó la camilla contra la puerta para que pueda abrirse, ahí es cuando se rompió la pata y (mi torso superior) se fue al piso, a lo que sentí un crujir por el lado izquierdo junto a mi herida, algo que tronó. La camilla se rompió, y mi cuerpo fue al suelo. Sentí un dolor horrible, especialmente en el costado izquierdo, justo donde me habían operado. Me acuerdo claramente del momento, fue aterrador", expresó.