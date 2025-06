Pablo Heredia ganó S/25 mil en EVDLV: Estas son las preguntas que respondió sobre Ale Fuller, Alondra y más

¡No se guardó nada! Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y no se guardó nada. A lo largo de dos emisiones, el actor argentino respondió 20 preguntas que tocaron todos los aspectos de su vida: amores, rupturas, escándalos, propuestas indecentes, traumas de infancia y hasta momentos en los que pensó perder la cabeza. Así se llevó, 25 mil soles.

Pablo Heredia estuvo en "El Valor de la Verdad". En la segunda parte del programa, sorprendió con confesiones más personales que nunca. El actor argentino respondió 10 preguntas más que tocaron heridas familiares, celos, depresiones y su quiebre con Ale Fuller. Al final, se llevó 25 mil soles y un peso menos del alma.

Pregunta 11: ¿Terminó tu relación con Ale Fuller por Alondra García Miró?

Respuesta: Sí. (Verdad). Pablo confesó que su relación con Ale se fue apagando poco a poco, hasta que apareció "la susodicha", como llamó a Alondra. Aunque aseguró que nunca pasó nada con ella, sí influyó en el distanciamiento con su ex.

Pregunta 12: ¿Te hablaba Alondra de Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí. (Verdad). El argentino contó que Alondra García Miró le hablaba seguido de su ex, Paolo Guerrero.

"Venía separada. Estaba contenta de hacer algo nuevo, como actriz, pero me decía que lo extrañaba, que le era muy difícil sobrellevarlo. De intimidades de ellos no me contaba nada", comentó Heredia.