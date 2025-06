Mayra Goñi sobre Pablo Heredia, Ale Fuller y Flavia Laos: "Todo lo que diga se va a malinterpretar"

En las últimas semanas, las tres quinceañeras están en medio de la polémica tras las declaraciones de Pablo Heredia. Es así como fueron en busca de las declaraciones de Mayra Goñi sobre lo que Flavia Laos y Ale Fuller vienen contando a los medios sobre lo sucedido hace varios años.

¿Qué dijo Mayra Goñi?

Pablo Heredia fue quien reveló que se besó en una oportunidad con Mayra Goñi mucho antes de iniciar su relación con Ale Fuller, pero que no tuvieron un amorío. Ante esto, Flavia Laos afirmó que no fue así y que estuvieron saliendo ilusionando a su amiga, que al terminar le habría chocado mucho.

Esto dejó a Ale Fuller como posible causante de esta primera separación del argentino. Ahora, los reporteros de 'Amor y Fuego' fueron al show donde participa Mayra para que diera sus declaraciones sobre lo que realmente sucedió.

"No puedo hablar de asuntos personales, en su momento creo que yo saldré a aclarar cuando crea más conveniente y adecuado, si es necesario. Relleno, no creo que sea necesario de algo que ha pasado hace mucho tiempo", expresó. Ante la insistencia de que hable sobre su romance con Pablo Heredia, esto dijo: "No puedo responder nada absolutamente porque todo lo que diga se va a malinterpretar, se va a agrandar. Simplemente en su momento yo saldré a decir mi verdad".

¿Qué opina de Pablo Heredia?

Así mismo, le preguntaron si conoce la razón por la cuál Pablo Heredia ha decidido salir a declarar todo lo sucedido hace más de siete años. Mayra Goñi solo atinó a comentar que no le interesa revivir el pasado porque no le sumaría en la actualidad y solo le perjudica todo. Aunque no quiso dar más declaraciones a la prensa, utilizó sus redes sociales para dar más información.

"Nadie debe salir a declarar, ya para que revivir un asunto tan estúpido del pasado. No suma, a mí no me suma para nada, me perjudica hablar de cosas que son innecesarias", añadió la joven actriz y cantante a través de un live en sus redes sociales.

Finalmente, Mayra Goñi descarta por completo dar alguna declaración o contar su versión de la historia sobre Pablo Heredia. Actualmente, mantiene una amistad con Flavia Laos y Ale Fuller, quiénes han decidido ya no dar más declaraciones por todo lo que se viene tergiversando. Así mismo, la popular 'Yuri' afirma que hablar de esto no le ayudará en nada.