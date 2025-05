Reporteros de Magaly revelan salidas de Laura Spoya con streamers antes de su ruptura: "Esos no son amigos"

Laura Spoya confirmó este miércoles el final de su matrimonio con el empresario Brian Rullan, y lo hizo en un emotivo episodio de su podcast 'Good Time'. La ex Miss Perú rompió en llanto frente a cámaras, lo que provocó distintas reacciones. En medio de esa conmoción, los reporteros de Magaly Medina, revelaron imágenes que muestran a la modelo en compañía de streamers y el productor de su podcast días antes de hacer pública su ruptura.

En el podcast 'Puro Floro', los reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez difundieron fotografías de Laura Spoya compartiendo en un restaurante de San Isidro con varios influencers, entre ellos 'El Cholo Mena', Tonino y Abner Robles, productor de 'Good Time'. Las imágenes, tomadas hace tres semanas, muestran a la modelo luciendo un vestido animal print y en evidente cercanía con sus acompañantes.

Según Tirado, ese día coincidió con el grupo de manera casual en horas de la noche y notó una gran familiaridad entre Laura y los demás presentes. Este comportamiento fue interpretado como una señal de que Spoya se habría refugiado en su entorno laboral, compuesto por figuras del entretenimiento digital.

"¿Qué te aconsejarán? ¿Son tus amigos? Esos no son amigos. Un amigo de verdad te diría: 'Dale hasta el final, rescata tu matrimonio'. Que tu vida no se convierta en un espectáculo total", señaló el reportero, recomendándole que no confunda la fama con el verdadero apoyo emocional.

Laura Spoya impactó a todos sus seguidores al aparecer entre lágrimas en el programa 'Good Time', donde confirmó su separación del empresario mexicano Brian Rullan. A pesar de que su intención inicial era renunciar, decidió quedarse, pero no pudo evitar quebrarse ante cámaras.

"Mi intención de venir aquí fue llegar a las 11, llegué hecha un mar de lágrimas... no lloro con facilidad, pero creo que ya hay situaciones que me han sobrepasado por mucho" , dijo Laura.

La también modelo contó que intentó mantenerse fuerte, pero la presión mediática y la exposición de su vida privada la hicieron colapsar emocionalmente.

"Pensé venir y no decir nada, pensé venir y continuar el show como siempre, pero no puedo, ya esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar, es la verdad. Siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la única mujer, la única pareja que no funciona", confesó en vivo.