¿Indirecta para Laura Spoya? Brian Rullan comparte mensaje que desata rumores: "Mi presencia hará falta"

Parece que la nostalgia tocó la puerta de Brian Rullan. El empresario mexicano y ex de Laura Spoya compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para la conductora y modelo.

Brian Rullan, empresario mexicano y expareja de la exMiss Perú Laura Spoya, encendió las redes con un mensaje cargado de nostalgia que muchos interpretaron como una indirecta directa para la conductora y modelo.

En su cuenta de TikTok, Rullan compartió una publicación que tenía lo siguiente escrito: "Tranquilo, porque tarde o temprano sé que mi presencia hará falta, mi risa será extrañada, mis chistes estúpidos serán recordados y mi nobleza y buen corazón no podrán ser reemplazados".

El empresario, que se separó de Laura hace unos meses, ahora tiene una relación cordial con ella por el bienestar de sus dos hijos. Incluso, recientemente viajó para llevarlos de vacaciones y regresarlos a casa.

Magaly Medina fue una de las primeras en comentar el post en su programa "Magaly TV La Firme" y lo interpretó como un mensaje sentimental para Spoya.

"Un mensaje directo al corazón para Laura Spoya, que le interesará seguramente tres pepinos escuchar que su ex anda con estos mensajes de mucha melancolía, tristeza y rastros de amor todavía. Porque ella hace rato ya dio vuelta a la página y anda disfrutando la vida como si nunca antes la hubiera gozado", señaló en su programa.

Para la 'Urraca', el texto de Brian suena a una despedida que aún guarda cariño y melancolía, pero que choca con la actitud de Laura, quien parece disfrutar de una etapa más ligera y libre.

Laura Spoya no mira atrás

Mientras su ex publica reflexiones, Laura Spoya sigue enfocada en su carrera y en el éxito del programa Good Time. En una entrevista con "Amor y Fuego", dejó claro que no tiene espacio para la nostalgia.

"Ya no hay nada que me ate, ni emocional ni mentalmente", aseguró cuando le preguntaron si todavía sentía algo por Brian. Laura explicó que su duelo lo vivió lejos de cámaras y redes. "No tenía nada que explicar. Estaba pasando algo muy mío, y preferí vivirlo así", afirmó.

Su visión sobre las redes. Para la modelo, las redes sociales no son un lugar para ventilar problemas de pareja.

"La gente se da cuenta cuando ya no estás con alguien, pero no todo se tiene que contar", reflexionó.

Asegura que la separación la llevó a priorizar su paz, proteger a su familia y centrarse en lo que realmente quiere para su vida. Hoy se siente libre de apegos y lista para seguir adelante sin dar explicaciones.

El mensaje de Brian Rullan sigue generando comentarios entre los seguidores de la expareja. Algunos creen que fue una simple reflexión personal, mientras que otros están convencidos de que llevaba nombre y apellido. Lo cierto es que, mientras él deja ver un lado más melancólico, Laura prefiere seguir disfrutando de su nueva etapa, lejos de polémicas y enfocada en sus proyectos y sus hijos.