Onelia Molina confiesa que sueña con casarse tras reconciliación con Mario Irivarren: "Lo amo"

Onelia Molina confirmó con emoción que volvió con Mario Irivarren y que sueña con casarse y formar una familia. La modelo arequipeña no solo gritó su amor en televisión, sino que también respondió a los rumores de boda tras las últimas declaraciones de su pareja.

Onelia confiesa que sigue amando a Mario

Tras el beso en vivo que se dieron en "Esto es Guerra", Onelia Molina rompió su silencio y contó cómo se siente en esta nueva etapa con Mario en "América Hoy". Aunque estuvieron separados por tres meses, la reconciliación ya es oficial y ambos aseguran estar bien.

"Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que tuvimos que aclarar y decir. Creo que ya está", comentó. Y al ser consultada si aún ama a Mario, no dudó ni un segundo: "Sí, yo amo a Mario", respondió entre risas nerviosas pero con mucha seguridad.

Como se recuerda, la ruptura se dio tras la boda de Alejandra Baigorria, donde hubo una polémica con Vania Bludau. Sin embargo, los rumores de reconciliación comenzaron a sonar fuerte luego de un viaje que hicieron juntos a Chile. Ahora, se muestran más unidos que nunca.

Pero lo que más llamó la atención fueron los comentarios de Mario en su pódcast Good Time, donde afirmó que sí se casaría con Onelia. Al respecto, la modelo también habló claro y dejó entrever que le emociona la idea de una boda.

"(Él comentó que quiere casarse, ¿han hablado del tema?) Me imagino que respondió por lo que se le preguntó y él respondió y ya, me parece perfecto y está bien", dijo. Y cuando le preguntaron si a ella le gustaría casarse, respondió: "(¿Te gustaría casarte en un futuro?) Yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Casarse y ser felices, tener una familia. Definitivamente, yo creo que sí".

Eso sí, aclaró que quiere llevar las cosas con calma. Por eso al ser consultada si Mario debería hacer puntos para llevarla al altar, ella contestó con cautela.

"(Mario tiene que hacer puntos para llegar al altar contigo) No quiero hablar mucho, quiero guardar eso para mí y cuidarlo, porque es algo que me importa. Él me importa", agregó.

Ignora las críticas y defiende su relación

Onelia también fue clara al referirse a las críticas que ha recibido por volver con Mario. Asegura que no le afectan y que está enfocada en lo que la hace feliz.

"La gente puede opinar porque siempre lo hará, lo respeto. Solo espero que también respeten mi posición, mi espacio y mi privacidad", comentó firme. Además, reafirmó que todo lo vivido ha servido para crecer como pareja. "Cada acción tuvo su reacción, y ahora estamos bien y tranquilos", aseguró.

Onelia Molina se muestra más enamorada que nunca de Mario Irivarren. Dice que lo ama, sueña con casarse y formar una familia. Aunque prefiere mantener ciertos detalles en privado, dejó claro que esta vez va en serio. ¿Habrá boda el algún momento? El tiempo lo dirá.