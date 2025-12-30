RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Marina Mora rompe su silencio sobre polémica entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: "Siempre la voy a apoyar"

Marina Mora se pronunció sobre el conflicto entre Maju Mantilla con su esposo Gustavo Salcedo y o que seguirá brindándole todo su apoyo pese a los comentarios.

Marina Mora reafirma su apoyo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo.
Marina Mora reafirma su apoyo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo. (Composición: La Karibeña)
30/12/2025

La farándula nacional vivió uno de los momentos más comentados del año con la polémica que involucró a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y el exproductor Christian Rodríguez. Meses después, Marina Mora sorprendió al referirse al caso por primera vez.

Marina Mora sobre la polémica de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

En una reciente entrevista para Más Espectáculos, Marina Mora fue consultada sobre la controversia que involucró a Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo. La empresaria de modelaje prefirió no profundizar en los detalles, pero enfatizó que su amistad con la exreina de belleza sigue intacta y que siempre la apoyará.

"Yo quiero muchísimo a Maju, me he mantenido siempre al margen de no opinar sobre mi vida personal ni la vida personal de nadie. Lo único que ha sido mi verdad es que la quiero y la voy a apoyar siempre", comentó Marina Mora.

La relación entre Mora y Mantilla se remonta a sus inicios en el mundo de los certámenes de belleza, donde ambas forjaron un vínculo que se mantiene sólido hasta la actualidad. Esta declaración confirma que, a pesar de la polémica, la amistad entre ambas figuras sigue intacta y basada en el respeto mutuo.

 

Marina Mora y la polémica del Miss Universo 2025

Además de hablar sobre Maju Mantilla, Marina Mora también se refirió a la controversia surgida en torno al Miss Universo 2025, certamen en el que resultó ganadora la representante de México, Fátima Bosch. La empresaria lamentó que se generen suspicacias sobre este tipo de eventos, que deberían ser ejemplo de profesionalismo y seriedad.

"Lamentable lo que ha pasado porque por un lado muchas personas trabajamos de manera seria y profesional, y ver que otros concursos que eran inspiración para muchos estén involucrados en este tipo de escándalos nos deja un poco mal", manifestó.

Además, Marina, destacó la importancia de mantener la integridad y la seriedad en este tipo de eventos, que representan una plataforma importante para las modelos y jóvenes talentos. Su declaración refleja el compromiso que Mora mantiene con la industria del modelaje y su deseo de proteger la reputación de quienes trabajan con dedicación.

En conclusión, Marina Mora demuestra un compromiso sólido con la amistad y la ética profesional. Su respaldo a Maju Mantilla refleja lealtad, mientras que su opinión sobre el Miss Universo evidencia su interés por proteger la credibilidad de los certámenes. 

