Fernando Díaz reveló la reacción de su esposa tras haber sido vinculado con Maju Mantilla

Han transcurrido varios meses desde que el conductor de televisión Fernando Díaz se vio envuelto en una incómoda polémica mediática, luego de ser señalado erróneamente como supuesto amante de Maju Mantilla, una versión que rápidamente se difundió en redes sociales y algunos espacios de espectáculos.

El presentador dejó en claro que dichos rumores carecen de sustento y que solo mantiene una relación de amistad con la exreina de belleza, situación que fue malinterpretada pese a que él está casado desde hace varios años.

El conductor de 'Arriba mi gente' no dudó en señalar directamente a Daniela Cilloniz como la persona que, según indicó, inició los falsos rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con Maju Mantilla. De acuerdo con Díaz, estas versiones fueron replicadas por terceros sin considerar las consecuencias personales y familiares que podían generar.

"El problema es que estos comentarios comenzaron a rebotar sin ningún filtro", explicó el conductor, remarcando que la situación afectó principalmente a su esposa, con quien tiene dos hijas y una relación sólida desde hace años.

La reacción de la esposa de Fernando Díaz

Uno de los momentos más delicados de esta situación se dio cuando los rumores llegaron al entorno familiar. Fernando Díaz contó que su esposa se vio sorprendida al recibir llamadas de otras madres del colegio de sus hijas, quienes le preguntaban directamente por los comentarios que circulaban.

"Nos conocemos y nos reímos, pero empezaron a llamarla las madres del colegio de mis hijas para preguntarle cómo estaba", relató el conductor, evidenciando la incomodidad que se generó.

Si bien no reveló exactamente cómo respondió su esposa ante estos cuestionamientos, dejó claro que la exposición innecesaria fue lo que más le molestó, al tratarse de una acusación falsa que involucró a su familia.

Fernando Díaz tiene buena química y amistad con Maju Mantilla

"Me estaban difamando": Fernando Díaz evalúa acciones legales

En declaraciones al diario 'Trome', Fernando Díaz confesó que se sintió profundamente incómodo al verse envuelto en esta controversia. "Me incomodó, me estaban difamando", aseguró el conductor, quien incluso llegó a consultar con su abogado para evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales.

"Busqué a mi abogado para tomar acciones legales, pero me dijo que un proceso dura años y cuesta plata. En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un problema o escándalo, jamás he difamado a nadie, y me pregunté: ¿para qué darle luz a alguien que no me conoce?", señaló.

Fernando Díaz habla sobre la verdad detrás de la polémica

En la misma entrevista, Fernando Díaz dejó entrever que existen detalles de esta historia que no han sido contados públicamente y que solo los verdaderos protagonistas conocen la versión completa de los hechos.

"Esa historia solo la conocen los protagonistas. Creo que no se ha contado toda la verdad y hay datos que la gente ignora", comentó el presentador, añadiendo que, pese al impacto mediático, hay quienes han optado por el silencio.

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, Fernando Díaz reafirmó que este episodio ha sido uno de los más incómodos de su carrera, no solo por los rumores infundados, sino por el impacto que tuvo en su entorno familiar.