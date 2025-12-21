Lucía de la Cruz y el streamer Neutro sorprendieron al darse un beso: "Fue inesperado"

La artista Lucía de la Cruz siempre ha destacado por su gran talento musical, pero también de sus relaciones amorosas con hombres muchos más jóvenes. Ahora, la cantante criolla se besó de manera inesperada con el streamer Neutro en medjio de una transmisión en vivo.

Lucía de la Cruz se besa con Neutro

El streamer Neutro se encontró con la icónica artista criolla en una transmisión en vivo por Kick. Es así como al acercarse quiso darle un saludo en el cachete, pero terminaron dándose un beso de manera muy inesperada causando la risa de ambos.

Fue Lucía de la Cruz quien resaltó que el joven streamer fue quien le dio un beso en la boca. Ambos bromearon con lo sucedido y se lo tomaron de buena manera, a pesar de que un compañero bromeó que la cantante siempre ha sido relacionada con parejas muy jóvenes a ella.

"Oye me besó en la boca", dice la cantante criolla ante las cámaras y Neutro se ríe. Aunque, luego mencionan que fue algo totalmente inesperado: "Bueno, arrancamos con más ganas".

Sin duda, este momento llamó mucho la atención de usuarios que no dudaron en comentar sobre las relaciones pasadas de la cantante criolla, volviéndos viral este beso tan inesperado.

Reflexionó sobre su vida

Lucía de la Cruz no pudo evitar derramar algunas lágrimas al ver todo lo que ha pasado en su vida, que no fue nada fácil. La artista afirmó que es una persona muy sentimental, que la vida le ha hecho fuerte.

"Soy muy sensible, soy muy fuerte, el mundo me enseñó a ser fría, pero mis sentimientos son uno solo y el corazón no se puede cambiar ni romper", expresó.

La intérprete de música criolla agregó que ha cometido algunos errores en su vida y que uno de ellos, es haber amado demasiado como a su hijo, con quien tuvo un problema no hace mucho.

"El mundo está creado y hecho por seres humanos, con errores, como yo, como tú, como el mundo entero, y yo tengo un grave error, de amar mucho al público, al mundo, e idolatrar a mis hijos", señaló.

De esta manera, Lucía de la Cruz es una artista que ha pasado mucho por su vida, entre ellos, no ha tenido suerte en el amor en sus relaciones pasadas con jóvenes. Ahora, se ha vuelto viral el beso de la cantante con el streamer Neutro, aunque fue a casualidad, no dudaron en molestarlos.