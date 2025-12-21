Christian Cueva habla de sus hijos y su conflicto con Pamela López: "En mi corazón no hay maldad"

Es la primera vez que Christian Cueva se presente en un programa de TV junto a Pamela Franco, pero aparte de hablar de su relación amorosa, habló de los conflictos que ha tenido con Pamela López que lo han mantenido alejado de sus hijos por mucho tiempo.

Cueva afirma que fue duro no ver a sus hijos

En el programa 'Esta Noche', Christian Cueva habló sobre los momentos difíciles que le ha tocado pasar en su vida y en especial, en los últimos años en medio de su conflicto con Pamela López. Es así como reveló que le dolió mucho no ver a sus pequeños hijos y que a pesar de no ser perfecto, siempre va a luchar por ellos.

"Es una etapa en mi vida que a veces es difícil tocarla, lo más duro ha sido no ver a mis hijos por mucho tiempo. Ellos son inocentes de todo, ellos llegaron al mundo solo para ser feliz. Yo siempre por mis hijos voy a dar la vida, voy a dar lo mejor. No soy perfecto, pero siempre he luchado por ellos", expresó.

En ese sentido, Ernesto Pimentel le aconseja poder llevarse bien con Pamela López para que prioricen por sus menores hijos y responde que hará todo para que sus pequeños puedan tener paz.

"Lo que dices es cierto. Lo que uno más quiere es que los hijos vivan tranquilos y en paz. Las situaciones no han permitido que pase, pero estoy dispuesto a que mis hijos vivan en paz", agregó.

Recibió muchos golpes

El futbolista Christian Cueva afirma que a raíz de todos estos problemas, ha recibido muchos golpes que no solo lo afectaron a él, sino también a su familia. Así mismo, señala que aún así no han guardado rencor y cada vez que cae, vuelve a levantarse.

"He recibido muchísimos golpes y mis padres, nosotros no tenemos rencor, en el corazón no guardamos nada malo, pero también entiendan el dolor, no ha sido fácil tampoco. Es fácil opinar desde afuera, pero tuve que seguir, avanzar. En mi corazón no hay maldad, he crecido humilde y seguiré humilde, acabaré mi vida siendo humilde", agregó.

De esta manera, Christian Cueva señala que solo quiere que sus hijos estén en paz y afirma que le dolió mucho estar separados de ellos. Además, afirma que a pesar de los golpes que ha recibido por su conflicto con Pamela López, no guarda rencor ni maldad en su corazón.