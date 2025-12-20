Romina Gachoy aclara que no viajará a España y posa con su familia en fotos navideñas: "Ya decidí"

Tras varios días de rumores sobre una supuesta crisis con Jean Paul Santa María, la modelo uruguaya Romina Gachoy rompió su silencio y aclaró que no viajará a España. En una entrevista reciente, dejó claro que su prioridad sigue siendo su familia y que jamás tomaría una decisión que la aleje de sus hijos o de su pareja.

Romina Gachoy descarta viaje a España

La modelo Romina Gachoy decidió ponerle fin a los rumores de separación con Jean Paul Santa María y aclaró que no se irá del país. En entrevista, la uruguaya explicó que su prioridad siempre será su familia y que no tiene planes de alejarse de su esposo ni de sus hijos.

"No estamos mal, lo que yo deseaba era viajar con mi familia a España para poder estar en un reality donde me convocaron, y ya decidí que sin mi familia no me voy a otro país", aseguró Romina para Trome.

En los últimos días, varios portales de espectáculos afirmaron que Gachoy habría recibido una oferta para participar en un reality español, y que esa oportunidad habría generado tensiones con Jean Paul. Sin embargo, ella dejó claro que el tema fue solo laboral y que nunca pensó en irse sola.

Romina también aprovechó para referirse a los recientes comentarios de Angie Jibaja, madre de los hijos mayores de Jean Paul, quien habría lanzado indirectas hacia la pareja.

"No existe una crisis, pero nuevamente ella (Angie Jibaja) ha salido a hablar mal de nosotros en sus historias a pesar de que nuestro hijo le pidió que deje de hablar mal de su familia, fue una de las condiciones que le puso para verla y es lo primero que hace", contó la modelo visiblemente incómoda.

Fotos navideñas para acallar habladurías

Cansados de las especulaciones, Romina y Jean Paul decidieron poner fin a los rumores con una tierna sesión de fotos navideñas junto a sus hijos. En las imágenes, la familia aparece sonriente, rodeada de luces, regalos y un ambiente lleno de cariño, demostrando que su unión está más fuerte que nunca.

"Ahí están las fotos con los niños. Ellos han formado una familia muy unida, que como cualquier familia tendrá sus problemas, pero saben afrontarlos y resolverlos con muchísimo amor", comentó Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme".

En conclusión, Romina Gachoy dejó atrás los rumores y reafirmó que su prioridad es su familia. La modelo aclaró que no viajará a España y que su relación con Jean Paul Santa María sigue firme. Con sus recientes fotos navideñas, la pareja demuestra que está unida y enfocada en compartir momentos de paz y amor junto a sus hijos.