Alessia Rovegno: ¿quién es Álvaro Villacorta, el chico que fue ampayado besándose con la modelo?

¿Encontró nuevo amor? Alessia Rovegno no deja de ser noticia en todos los medios y redes sociales luego de que se difundieran unas imágenes en donde se le ve de lo más feliz y cariñosa junto a un joven misterioso de nombre Álvaro Villacorta.

Y es que las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron a la famosa modelo y artista en una situación amorosa, donde incluso le daba besos a Villacorta sin importar estar en público o que alguien los pueda ver, lo que demostraría que Hugo García ya quedó totalmente en el pasado a pesar de haberse visto las caras en un evento de una conocida marca de perfumes y maquillaje.

En las imágenes se vio la felicidad de la también influencer por ir corriendo a saludar a quien todo hace indicar es su nueva pareja sentimental. Incluso, se noto que, tras recibir unas pertenencias de Álvaro Villacorta, se volvieron a dar un romántico y apasionado beso.

Además, el programa 'Amor y Fuego' fue más allá y se dio a conocer que Alessia y Álvaro incluso, días atrás, estuvieron fuera del país juntos, regresando a territorio nacional el pasado 8 de diciembre.

¿Quién es Álvaro Villacorta, la nueva pareja de Alessia Rovegno?

Según se ha podido conocer en las últimas horas, Álvaro Villacorta es un joven y exitoso empresario de 37 años que se dedica desde hace tiempo al negocio del comercio exterior. También se supo que es gerente de cuatro empresas y socio de dos compañías.

Finalmente, Álvaro Villacorta también forma parte del directorio de una famosa y conocida compañía de recursos humanos junto a su padre y hermano. Con respecto al mundo del espectáculo y farándula local, es la primera vez que aparece en varios medios y redes sociales.

Sin embargo, producto del ampay que protagonizó con la modelo Alessia Rovegno, es cuestión de tiempo para que su nombre se vuelva tendencia en redes sociales y también los medios sigan pendiente de esta nueva historia de amor.

En resumen, la nueva pareja de artista y modelo Alessia Rovegno es un empresario de nombre Álvaro Villacorta que trabaja para distintas empresas e incluso es socio de otras dos y no está ligado a los flashes y cámaras. De esta manera, se confirmó también que ya superó a Hugo García, quien mantiene una mediática relación con la influencer venezolana Isabella Ladera.