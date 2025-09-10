Alessia Rovegno, ex de Hugo García, se solidariza con Isabella Ladera por video filtrado: "Es un tema sensible"

Hace unos días, Isabella Ladera viene pasando momentos muy complicados tras filtrarse u video privado que realizó con su ex Beéle. Ahora, Alessia Rovegno fue consultada sobre este problema, envió su apoyo a la venezolana y a su ex Hugo García.

Alessia Rovegno a Isabella Ladera

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de la modelo Alessia Rovegno para consultarle sobre su actual estado amoroso y negó que tenga a alguien. Además, le preguntaron sobre lo que viene pasando Isabella Ladera y Hugo García tras la filtración de un video íntimo con su ex Beéle.

"Obviamente, he leído las noticias, pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y también un tema privado de Hugo, que espero que él lo sepa cómo manejar", expresó la peruana a la prensa.

De la misma manera, la ex pareja del chico reality no dudó en mandarle todo su apoyo a la influencer. Así mismo, comentó que no le corresponde opinar sobre algo muy privado, pero les desea lo mejor en todo los aspectos.

"Igual toda mi solidarización, obviamente para las personas involucradas. Es un tema sensible, privado, no me corresponde hablar sobre el tema y le voy a desear lo mejor siempre", dijo al final la joven modelo peruana ante las cámaras.

Hugo García apoya a la influencer

Isabella Ladera y Beéle continúan en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un video privado que compromete a ambos. Aunque ambos han negado ser responsables de la filtración, también indicaron que ya están tomando acciones legales para que los responsables de la difusión sean arrestados.

Sin embargo, hubo muchas personas que han estado atacando a la influencer, pero quien estuvo de su lado desde un inicio fue Hugo García, pues no dudó en dejar un comentario de apoyo para la venezolana. El ex chico reality dejó claro que sus sentimientos por Isabella no cambiarán, pase lo que pase.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Isabella", escribió Hugo García en los comentarios de la publicación.

En conclusión, Isabella Ladera viene pasando por un momento muy complicado donde cuenta con el apoyo de Hugo García. Ahora, Alessia Rovegno se ha sumado dándole todo su apoyo a la actual saliente de su expareja. Así mismo, se espera que muy pronto se puede hallar a los responsables de la difusión del video de la 'chama' con Beéle.